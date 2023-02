EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que Ferran Torres hizo "uno de sus mejores partidos desde que está aquí", tras el triunfo por 2-0 ante el Cádiz.

"Estoy muy contento por los jugadores que han entrado (hubo seis novedades en el once titular). Los veo entrenar y se lo merecen. Por eso les he dado toda la confianza. Hay que destacar a Ferran", añadió el técnico en rueda de prensa.

Preguntado por si esta gran actuación le podría dar el jueves la titularidad en Old Trafford, Xavi no quiso desvelar nada: "Todavía no hemos pensado en Old Trafford. Él siempre trabaja para el equipo. La gente lo valora por las asistencias, por los goles, por los túneles. Pero nosotros valoramos otras cosas".

🗣️ El conjunto de Xavi Hernández cumplió con el guion: Xavi más contento con la primera parte que con la segunda. #BarçaCádiz | #LaLigaSantander pic.twitter.com/zRHQpjq3ad — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 19, 2023

Otro de los jugadores destacados ante el Cádiz fue Sergi Roberto. "Para mí las críticas a Sergi Roberto son de las más injustas que he visto en mi carrera deportiva. Yo tengo una fe ciega en él. Me ha rendido lo ponga donde lo ponga. Claro que quiero que renueve y que esté mucho tiempo aquí", sentenció el técnico de Terrassa.

A pesar del triunfo, a Xavi no le gustó cómo acabó el partido, con dos palos para el Cádiz. "No me ha gustado que concediéramos tanto en el tramo final. Aunque es normal con la fatiga y teniendo en cuenta que el Cádiz se ha echado arriba", consideró.

Por otro lado, avanzó que Sergio Busquets estará disponible para jugar de inicio ante el Manchester United a pesar de no participar en el encuentro de este domingo. "Hoy también estaba preparado para jugar, pero como el partido estaba encarrilado hemos preferido que no entrara", desveló.

Además, sobre el segundo gol anulado al Cádiz, por una discutida falta de Roger Martí sobre Ter Stegen, Xavi fue claro. "En el área pequeña no se puede tocar al portero. Creo que lo ha tocado suficiente como para pitar falta", opinó.