El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que "más que el gol, falta mejorar en el último pase" al analizar los problemas ofensivos que acumula el equipo azulgrana en este inicio de curso, con 22 tantos en los primeros 18 partidos, algo que pudo comprobarse en el empate a cero ante el Benfica en Liga de Campeones.

"En ataque, nos tenemos que atrever más, pero los jugadores que juegan por dentro son muy jóvenes y a mí a esa edad también me costaba. Gol hay, y lo veo en el entrenamiento", añadió en este sentido el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga ante el Villarreal de este sábado que se celebró en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.



Pero Xavi dijo que está "contento con muchos aspectos". "Defensivamente estamos muy bien, con la línea alta y una buena presión tras pérdida. No hemos encajado ningún gol, aunque hemos sufrido un poco", consideró.



Uno de los protagonistas de la rueda de prensa fue Ousmane Dembélé, que reapareció en la segunda parte ante el Benfica y revolucionó el partido. "Físicamente está bien, aunque tenemos que ir con cuidado. Mañana decidiremos cómo está, pero hay que cuidarlo bien", apuntó Xavi.



Y sobre la renovación del delantero francés, que se está negociando estas semanas, fue contundente: "Tuve una charla con él dejándole claro lo importante que es para mí tenerlo en el equipo y en este proyecto que va más allá de esta temporada. Según me dijo, él está contento y feliz y ojalá pueda renovar, porque es un futbolista capaz de marcar la diferencia durante los próximos años".



Xavi también se refirió a la posibilidad de que Ansu Fati esté recuperado de su lesión para enfrentarse al Bayern de Múnich el 8 de diciembre en un partido que será decisivo para la continuidad del Barça en la Liga de Campeones.



"La recuperación de Ansu Fati va muy bien, ha empezado a correr. Pero tenemos que tener en cuenta que viene de una lesión muy larga. Después veremos si tomamos el riesgo, como hicimos el otro día con Ousmane, que hizo un esfuerzo titánico para estar con el equipo", explicó el entrenador del Barça.



Desde la llegada de Xavi está habiendo cambios en el departamento médico del club y el técnico no escondió los motivos ni que su deseo es que Ricard Pruna regrese al Barça. "Lo que quiero es rodearme de gente de mi confianza, de gente leal y fiel, y para mí una persona clave es Ricard Pruna. Para mí es el mejor médico que ha tenido el Barça desde que yo he estado y parece que está cerca de volver. Pruna no hubiese tenido que dejar nunca el club", sentenció.



Respecto al Villarreal, Xavi opinó que "es un poco más ofensivo que Espanyol y Benfica, que defendieron muy bien en bloque bajo". "El Villarreal normalmente aprieta delante, sobre todo en su campo, y tiene futbolistas muy buenos técnicamente. Estamos hablando de un equipo de Champions con uno de los mejores entrenadores del fútbol español, Unai Emery", analizó.