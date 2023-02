EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, desveló que en el partido de este domingo contra el Cádiz realizará rotaciones porque "hay fatiga, cansancio y molestias" entre algunos jugadores de la primera plantilla azulgrana.



En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou, el preparador del equipo azulgrana instó a todos los jugadores a estar preparados ante las bajas, ya sea por lesión, como es el caso de 'Pedri' y Dembéle, o por sanción como Ronald Araujo.



"Hay fatiga, cansancio y molestias. Es el momento de hacer rotaciones y no por el partido del jueves ante el Manchester United", argumentó el técnico azulgrana.



La baja de 'Pedri', que el pasado jueves ante el Manchester United padeció una lesión en el recto anterior del muslo derecho, y su posible substituto es una de las dudas que tiene el preparador con vistas a los próximos partidos.



Uno de los posibles relevos es Pablo Torre, si bien Xavi considera que "es diferente" al jugador canario: "No es tan centrocampista como Pedri, Gavi, Kessie y Frenkie de Jong. Es más mediapunta para estar cerca del delantero, con tiro y capacidad de marcar la diferencia".



No obstante, aseguró el técnico egarense que el futbolista cántabro "tiene que estar preparado" para jugar, así como otros compañeros que tienen pocos minutos como Ferran Torres o Eric García.



Del delantero valenciano, Xavi admitió que "necesita confianza" en un momento que está en "más baja forma de lo normal", mientras que sobre el central catalán dejó entrever que este domingo tendrá minutos.



"Se merece jugar. Estoy siendo injusto con él, se merece más minutos, es una maravilla entrenarle, no se queja, siempre está con una sonrisa", puntualizó sobre Eric García.



Xavi también se refirió al momento de forma por el que pasa Robert Lewandowski, que en los últimos partidos se ha quedado sin marcar: "Le veo muy bien, quizás antes estaba a un nivel extraordinario y por eso parece que ahora parece más bajo. Quizás sea el momento de jugar más con él".



Preguntado por el sistema utilizado en las últimas semanas con cuatro centrocampistas, Xavi negó que juegue con un 4-4-2 y respondió a los que dicen que su equipo es defensivo: "Somos el equipo más ofensivo junto con el Manchester City".



Ante el Cádiz tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo. El técnico espera un rival "defensivo, de juego directo" que buscará muchos centros.



"Será el típico partido que tendremos mucho dominio con el balón y tendremos que saber qué hacer con él. El Cádiz nos ha costado mucho en los últimos años", avisó.