EFE

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, destacó durante un acto realizado en su ciudad natal, Terrassa (Barcelona), que sus peores días como deportista los ha pasado "como entrenador del Barça".



"Hay momentos en que piensas que no compensa ser entrenador del Barça, porque todo el mundo habla" y en ese sentido ha matizado que, aunque no tiene "necesidad económica", es "muy cabezón y muy del Barça", por lo que nunca ha pensado en dejarlo.



Xavi ha hecho estas declaraciones durante la mesa redonda 'Terrassa en el Mundo' y que ha servido para inaugurar la Casa del Deporte situada en el antiguo ayuntamiento de la cocapital vallesana.



Ha estado acompañado por el exfutbolista Albert Luque, director general de la Real Federación Española de Fútbol; Pili Peña, la capitana de la selección española de waterpolo; y el nadador César Castro, ambos del Club Natación Terrassa, además de Clara Barba (hockey hierba), Montse Alcoba (halterofilia) y Natalia Escot (futbolista sub-17).



El preparador catalán ha dejado claro que se siente "un privilegiado", tanto en los 17 años que ha estado como futbolista en activo como ahora ocupando los banquillos.



"Escuchando a los deportistas que tengo al lado y que no tienen el reconocimiento que merecen queda claro que los futbolistas somos un caso diferente", ha afirmado.



A preguntas de los periodistas Josep Cadalso y Carme Barceló, conductores del acto de reconocimiento a los deportistas de Terrassa, ha defendido el estilo de juego del Barça.



"Como futbolista no era ni fuerte, ni hábil, ni rápido, y gracias al estilo de juego que ya implantó Johan (Cruyff) de tener la posesión del balón, pude hacer carrera" ha recordado Xavi.



"Mi idea de juego es tener siempre la pelota, si bien hay días como ante el Real Madrid, que el rival nos quitó el balón y tuvimos que defender. Y defender también forma parte del ADN y del fútbol", ha argumentado.



Xavi ha asegurado que el Barça "tiene mucha suerte de tener un presidente tan fiable como Jan (Laporta)" y finalmente se ha mostrado "muy orgulloso" de ser de Terrassa y estar "rodeado de amigos y familia" durante el acto.



El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha agradecido la presencia de los deportistas y, en concreto, de Xavi Hernández: "Es el principal embajador de nuestra ciudad".