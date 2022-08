EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la "prioridad" del club azulgrana es inscribir en LaLiga al central Jules Koundé, un trámite que, según admitió, pasa por aligerar la masa salarial mediante la salida de futbolistas y cumplir, así, con las normas del 'fair play' financiero.



En la rueda de prensa previa al partido de este domingo (22:00 horas) contra la Real Sociedad, el preparador egarense explicó que no dará a conocer hasta el mismo día del encuentro la lista de convocados a la espera de que puedan producirse los movimientos que permitan inscribir al futbolista francés.



La inscripción de Koundé pasa por la salida de jugadores del primer equipo. Dos de los nombres que están en la rampa de salida son Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubeyang, de quien Xavi dejó entrever que están en el mercado.



"Hay un mercado que acaba el 1 de septiembre y no sabemos lo que pasará. Hay opciones para salir y entrar. Aubameyang ahora es jugador nuestro y en el partido de mañana podría ser importante. Veremos que dirán las circunstancias", apuntó.



Y añadió sobre ambos delanteros: "De momento no ha salido nadie y mañana los podemos utilizar. Si hay alguna oferta para algunos de los dos, habrá que valorarla. La prioridad ahora es inscribir a Jules (Koundé). Tenemos tiempo hasta mañana para inscribirlo y luego valoraremos cómo queda la plantilla".



Xavi, en cambio, no cuenta con el lateral derecho Sergiño Dest, que ya se perdió el primer partido contra el Rayo Vallecano y de quien recordó que "ya sabe cual es su situación" en el equipo.



Por ello, no descartó la opción de acudir al mercado para reforzar el flanco derecho de la defensa, si bien precisó que cuenta con las opciones de Sergi Roberto, Ronald Araujo y Jules Koundé.



Sobre el partido de este domingo contra la Real Sociedad, Xavi analizó que es un "rival que hace muchas cosas bien" y avisó de que se trata "de una prueba muy importante" para sumar tres puntos que calificó "de vitales", después del empate cosechado en la primera jornada contra el Rayo Vallecano (0-0).



En este sentido, instó a sus jugadores a llevar la "bandera de la humildad, el trabajo, el compromiso y el sacrificio" para conseguir los objetivos de la temporada.



Xavi no podrá contar en San Sebastián con Sergio Busquets, sancionado, y ya tiene claro qué jugador ocupará el puesto del catalán en la medular, si bien no dio muchas pistas sobre el sustituto.



"Hay jugadores para jugar ahí como Kessie, Frenkie de Jong o Pjanic. Tenemos plantilla, mucha variedad y mucha gente. Lo tengo bastante claro", zanjó.