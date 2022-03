EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó después de la goleado a Osasuna en el Camp Nou (4-0) que el bloque presentó mejoría en "intensidad, deseo e ilusión" respecto al último partido de Liga Europa contra el Galatasaray turco.



El técnico destacó que la evolución del equipo no se debe únicamente a aspectos estrictamente futbolísticos: "Quizá contra el Galatasaray nos pensamos que todo sería más fácil. Hoy hemos tenido ritmo y hemos entendido bien los espacios. Ha sido un partido muy completo".





En este sentido, Xavi se mostró satisfecho de la dirección que toma el equipo en las últimas jornadas. "Debemos ser más pulcros, jugar más sencillo y fácil. Pero las sensaciones son muy buenas. Nos hemos dicho a nosotros mismos que, si ponemos esta intensidad, somos capaces de competir contra cualquiera. Es el camino", reflexionó.



Preguntado por la competencia en el bloque, el preparador destacó lo positivo que resulta tener tantos futbolistas a tan buen nivel: "Tenemos una plantilla amplia para hacer rotaciones y esto es una ventaja. Todo el mundo ve competencia y esto es muy bueno para el grupo. Para mí no es fácil hacer la alineación".



En cuanto a nombres propios, Xavi apuntó que nunca dudó del gol de Ferran Torres, autor de un doblete. "Ha marcado en toda su carrera y no iba a ser menos en el Barça. Ha estado a veces en desgracia de cara a puerta, pero genera muchas situaciones. Es uno de los mejores del equipo con espacios", analizó.

🗣️ Xavi: "Auba ha sido un regalo caído del cielo".



🔵🔴 ¿Es el gabonés el mejor fichaje del año del #Barcelona? pic.twitter.com/ljLBNK4cEM — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 14, 2022

Respecto a Dembélé, uno de los destacados hoy, el entrenador destacó que el extremo francés "se deja la vida por el Barcelona" e insistió en que es "uno más".



"No hay más debate. Trabaja, da asistencias y ha hecho un muy buen partido", enumeró. En cuanto a Aubameyang, Xavi le definió como "un regalo caído del cielo".



Por otra parte, el preparador azulgrana también ensalzó el nivel de Gavi: "Me asombra, es fantástico cómo presiona, recupera... es una maravilla. Y con balón también. Todavía le falta levantar un poco la cabeza para ver quién salta y quién no, pero tiene 17 años, es increíble".