EFE

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, reconoció este viernes que ante las lesiones que arrastra su equipo "es el momento de demostrar" que tiene "una gran plantilla" para iniciar los doce "importantes" partidos antes de la Copa del Mundo.



En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mallorca, el preparador egarense reconoció estar "frustrado" por los problemas físicos que han sufrido Memphis Depay, Ronald Araujo, Jules Koundé y Frenkie de Jong con sus selecciones, además de la baja de Héctor Bellerín, cinco lesiones que calificó de "desgracias".



"Los motivos son multifactoriales, no sabemos el factor principal. Los viajes, la metodología que cambia, las cargas de partidos... No se trata de buscar culpables. Es una desgracia, pero lo llevábamos muy bien. Es el momento de demostrar que tenemos una gran plantilla", argumentó.



Xavi señaló que en el club intentarán que no se repita esta plaga de lesiones en el próximo parón con "más comunicación con las selecciones, más precaución y más prevención" con los futbolistas, si bien recordó que el calendario es "frenético".



El técnico admitió que durante los parones internacionales el club intenta hablar con todos los seleccionadores para detallar la situación física de los futbolistas azulgranas convocados, algo que también sucede con la selección española.



"Hemos tenido suerte porque en la selección española trabajan muy bien la carga física y es muy parecido a lo que hacemos aquí", agregó el técnico catalán.



En este sentido, cuestionado por las críticas que ha recibido el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, Xavi reflexionó: "Siempre pienso que el entorno de cualquier equipo de fútbol en España es muy crítico. Y en la selección, que es la de todos, mucho más".



Preguntado por el calendario, el entrenador del Barça preferiría que los partidos de selecciones se disputarán de manera concentrada durante "un mes y medio", un plan que, según comentó, está encima de la mesa de la FIFA.



Con todo, Xavi deberá idear un plan con vistas a los próximos partidos para solventar la ausencia de defensas, especialmente en el lateral derecho, donde solo cuenta con Sergi Roberto, que además arrastra molestias en el talón de Aquiles.



"Hay varias opciones, tenemos una abanico amplio, veremos Sergi cómo está de las molestias en los Aquiles, tenemos al jugador del filial Marc Casadó, podemos poner a un lateral izquierdo en la derecha...hay muchas opciones", reflexionó.



Precisamente, sobre Casadó, uno de los futbolistas del filial que podrían viajar a Mallorca, Xavi destacó que es un jugador "polivalente, que tiene alma y compite en cualquier posición".



Pese a la racha de cinco victorias que encadena en LaLiga, el técnico azulgrana ano se fía del Mallorca de Javier Aguirre, por lo que calificó el partido de "difícil" al jugar "fuera de casa" y ante un rival que plantea un "fútbol directo" con "tres centrales potentes".