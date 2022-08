Xavi, en rueda de prensa:



Sobre la ausencia de los cuatro capitanes en el once: "No miro nombres ni miro edades. Miro rendimiento y que el equipo se beneficie".



🗨️ "No me molesta que no quieran salir jugadores, cada uno mira por su futuro; me molesta no poder tener a Kounde". pic.twitter.com/1sj8M4alTC