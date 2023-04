EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que está disfrutando de la presente Liga y negó que se le esté haciendo larga, no como el curso pasado cuando, según recordó, se le hizo eterna por tener que luchar por el segundo puesto.

"No entiendo que digáis que se está haciendo larga. La temporada pasada sí que fue una eternidad. Ahora veo la clasificación y estoy feliz. A veces no lo entiendo. Yo me lo estoy pasando bien en esta Liga. ¿Quién no hubiera firmado esto?", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Betis.

El técnico egarense reconoció que en la derrota sufrida el pasado miércoles en Vallecas (2-1) sus futbolistas jugaron "el peor partido de la temporada" desde el punto de vista de "valores futbolísticos".

No quiere el técnico azulgrana que se repita el guion del último partido, en el que, bajo su punto de vista, a sus jugadores les faltó "esfuerzo y sacrificio" para ganar duelos y lamentó los errores "de concepto" en el juego.

"Estuvimos espesos", resumió Xavi, quien reconoció que su equipo, salvo en la victoria contra el Atlético de Madrid (1-0), no ha estado a un buen nivel en los últimos cuatro encuentros.

Su próximo rival en el Spotify Camp Nou será el Betis, al que el preparador catalán teme por su "calidad" en el centro del campo, donde cuenta con futbolistas de "mucha calidad", resaltó.

"Mañana es un partido clave para reaccionar ante un muy buen rival que se parece a nosotros. Una buena prueba para recuperar sensaciones", reflexionó.

Y se acordó también de Joaquín Sánchez, que podría disputar su último partido como profesional en el feudo azulgrana: "Me quedó con la persona, más allá del jugador que fue uno de los mejores extremos y que siempre pensé que podría haber jugado en el Barça. Es una persona alegre, noble, divertida, una persona de bien. Hablar de Joaquín me gusta y este es el mejor recuerdo".

Recuperará el técnico azulgrana contra el equipo andaluz al francés Ousmane Dembélé, que ha estado tres meses de baja por una lesión muscular. En este sentido, celebró el regreso del extremo galo, según Xavi, "el futbolista más diferencial en el uno contra uno" de la primera plantilla azulgrana.

También entró en la convocatoria el danés Andreas Christensen, de quien recordó que es una de sus apuestas: "Es un fichaje personal mío, le tengo mucha fe, mucha confianza, siempre está pendiente de lo que puede pasar. Le hemos echado de menos".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Ansu Fati, quien en los últimos partido no ha gozado de mucho protagonismo. "Tiene competencia, estamos en el Barça y veo que están un poco mejor Ferran y Raphinha. Todos los jugadores tienen que competir entre ellos. Ha jugado, ha participado, ha sido importante, pero al final hay una competencia que es feroz", dijo sobre el internacional español.

Mientras acaba de amarrar LaLiga, Xavi no quiere oír hablar de la confección de la plantilla con vistas a la próxima temporada.

"Del tema de Leo al final no sabemos si se va a dar o no. Es muy pronto para hablar de eso. Estamos centrados en el partido de Liga. Ya se hablará de los posibles fichajes", zanjó.