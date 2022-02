EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confía en que las buenas sensaciones mostradas en la última victoria contra el Atlético de Madrid (4-2) no sean "flor de un día" y, por ello, considera que el derbi de este domingo contra el Espanyol es una buena oportunidad para continuar "en el buen camino".

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el RCDE Stadium, el preparador de Terrassa consideró que su equipo necesita sumar "tres resultados positivos" -ahora encadena dos victoria consecutivas- para continuar con la trayectoria ascendente y mantenerse en las posiciones de Liga de Campeones.



"Ahora estamos en un buen momento de forma y lo queremos consolidar. No queremos que sea flor de un día el partido contra el Atlético de Madrid. Es otra final y otra prueba de fuego", aseveró Xavi, quien prevé un derbi "difícil, duro y muy intenso".



Por ello, instó a sus jugadores a mantener "la intensidad y el ritmo de juego" mostrados en las últimas semanas y señaló que "ahora toca mantenerse, que es lo más complicado".



En la comparecencia, Xavi elogió al técnico del Espanyol, Vicente Moreno, de quien dijo que ha creado "uno de los mejores equipos del Espanyol" de los últimos años.



"Espero un Espanyol similar al del Camp Nou. Nosotros hemos cambiado y estamos mejor, en un buen momento de forma y lo queremos consolidar", añadió.



Con vistas al derbi, Xavi recuperará, salvo sorpresa, al central Éric Garcia, mientras que Dani Alves, sancionado con dos partidos, no saltará al césped.



Sobre las opciones que tiene en la plantilla para sustituir al lateral brasileño, Xavi no dio muchas pistas: "Intentaremos sorprender al Espanyol, veremos mañana".



Una de las cuestiones tácticas que el equipo ha preparado en la última sesión de entrenamiento celebrada este sábado han sido las jugadas a balón parado.



Tras el adiós del argentino Leo Messi, Xavi admitió que el equipo azulgrana ha perdido una referencia en el lanzamiento de faltas y penaltis. En este sentido, el técnico pidió a sus jugadores que den "un paso adelante" para asumir la responsabilidad en este tipo de jugadas.



"Hoy hemos trabajado las faltas y es una sorpresa. Hoy lo han entrenado Pedri, Ferran Torres, Éric García y tenemos a buenos tiradores. Messi con 21 años no tiraba faltas hasta que un día Tito (Vilanova) le dijo que las lanzara", recordó.