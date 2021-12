EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que "hasta el primer gol del Elche" su equipo hizo "un partido brillante" tras llevarse los tres puntos al vencer al conjunto ilicitano por 3-2 en el Camp Nou con un gol de Nico González en los últimos minutos.



"Es una pena que nos vayamos con este 3-2 cuando era un partido para golear. El primer gol del Elche (que ha llegado a falta de 30 minutos) ha sido un error nuestro tremendo, porque hemos tenido tres oportunidades para hacer falta en la transición", añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



En el primer tiempo, el Barça sorprendió con Jordi Alba como interior y Xavi explicó los motivos: "A nivel táctico lo que buscábamos era el hecho de atacar espacios, algo que hemos trabajado mucho estos días. Y buscamos la superioridad por dentro con Jordi Alba de interior. Además, Ferran (Jutglà) te permite abrir espacios, como se ha visto en el gol de 'Gavi'".





Precisamente, el entrenador azulgrana tuvo palabras de elogio para el centrocampista de Los Palacios, que fue el autor del 2-0 con una gran jugada individual: "Tener a 'Gavi' es un espectáculo, por la personalidad que tiene a sus 17 años y por todo lo que está haciendo, como el gol y la asistencia que ha dado hoy".



Pero Xavi quiso ir más allá de 'Gavi'. "Tenemos una generación de futbolistas espectaculares y lo tenemos que aprovechar. Son chicos muy jóvenes y están marcando diferencias, todos ellos tienen mucha personalidad".



De todas maneras, quiso puntualizar que estos elogios a los jóvenes no son "una crítica a los demás" porque está "encantado con el equipo, incluso con los que no juegan".



Por otro lado, Xavi quiso insistir en algo que ya dijo en la previa del partido, la pérdida del modelo de juego que ha caracterizado al Barça durante las últimas décadas. "Hay que volver al modelo, que lo habíamos perdido y es algo que me sorprende muchísimo. Por eso nos está costando más de lo normal, la gran mayoría de los jugadores hay conceptos que no tienen aprendidos", explicó.



Respecto a Frenkie de Jong, que fue sustituido en el segundo tiempo, el técnico azulgrana dijo que "hace un trabajo oscuro muy bueno, ha jugado muchos minutos con el Barça y la selección y eso se acaba pagando con fatiga". Además, desveló que "esta semana ha tenido molestias".