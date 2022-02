EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció tras ganar al Valencia en Mestalla por 1-4 que la dinámica del equipo es buena pero que todavía siguen con urgencias en la clasificación.



"La primera parte ha estado muy bien, la salida de pelota, la calidad del primer y segundo gol, todo en líneas generales. La segunda no tanto, hemos sufrido, necesitábamos más calma, pero los equipos de Bordalás cuesta controlarlos, pero en líneas generales estoy muy contento", dijo del partido.

🔵🔴 Xavi, en rueda de prensa



😰 "Siendo entrenador del @FCBarcelona nunca hay tranquilidad"



🔝 "La capacidad que tiene @Pedri no la tiene cualquiera, es un jugador superlativo. Hay muy pocos como él"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/n2GRa2RjsW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 20, 2022



Para Xavi, la entrada de Pedri en la segunda parte cuando peor lo pasaba su equipo les dio más calma. "Luego, el cansancio y jugadores con molestias nos han obligado a hacer cambios y fueron efectivos", añadió.



"Pedri es un jugador superlativo. Es una maravilla tenerlo en el equipo. Sale media hora y es trascendente, es un jugador con mayúsculas. Le exigimos que intente ese golpeo de balón como el de hoy. Hay muy pocos como él y su talento", agregó.



Respecto a la efectividad exhibida ante el Valencia frente a la que no tuvieron ante el Nápoles dijo que depende de "muchas cosas, de la confianza, de la fe" y destacó que aunque fueron mucho más efectivos. "No hay una poción mágica y hay que entrenarlo y hay que llegar y chutar y generar la confianza para lograr cuatro goles", dijo.



Recordó que aunque la dinámica de los últimos partidos es buena, deben mejorar detalles del juego y no aflojaren en ningún partido. "Ganar así en un campo como el del Valencia da mucho, pero seguimos con urgencias en la clasificación y cada partido es fundamental", concluyó.