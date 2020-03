你是值得尊敬的人,很荣幸能和你做队友,感谢你对我的帮助//Eres una persona al que respeto mucho, muy agradecido por haber compartido vestuario contigo y muchas gracias por tu ayuda en todo

A post shared by 武磊 (@wulei_wl7) on Jan 30, 2020 at 5:09am PST