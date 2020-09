EFE

El nuevo Barcelona de Ronald Koeman echa andar en LaLiga Santander recibiendo a un rival incómodo, el Villarreal, y con el objetivo de que el fútbol por fin gane protagonismo y empiece a relegar a un segundo plano los problemas extradeportivos que ha venido arrastrando la entidad tras la debacle de Lisboa.



Con su capitán y gran estrella, Lionel Messi, enfrentado a la directiva por no dejarle marchar y, en cambio, haber forzado la salida de su amigo Luis Suárez, y en mitad de una moción de censura contra el presidente, Josep Maria Bartomeu, arranca este Barça, que aún no cuenta con la plantilla deseada.



Además de Luis Suárez, se han ido Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Nelson Semedo, pero solo han llegado Miralem Pjanic y Philippe Coutinho, este último de vuelta tras su cesión al Bayern de Múnich.







Mientras se espera un delantero, un central y un lateral derecho, Koeman tendrá que conformarse con armar un equipo con muchos de los habituales del curso pasado y encajarlos en su sistema, un 4-2-3-1 al que el Camp Nou está muy poco acostumbrado.



La del meta Marc-André ter Stegen, que se recupera de un intervención de rodilla, es la baja destacada que tiene el preparador holandés para el debut liguero.



El brasileño Roberto Murara 'Neto' ocupara la plaza del alemán en la portería, mientras que la zaga será la habitual, con Gerard Piqué y Clement Lenglet formando en el eje y Jordi Alba y Sergi Roberto el único lateral diestro de la plantilla tras la marcha de Semedo- en las bandas.



Sergio Busquets y Frenkie de Jong parecen fijos en el doble pivote, a la espera de que Pjanic se gane un puesto en el once y, por delante, podrían entrar Philippe Coutinho por la derecha, Lionel Messi por el centro y el joven Ansu Fati, que de momento le ha ganado la partido a Ousmane Dembélé, por la izquierda. Antoine Griezmann, a falta del fichaje de un '9', parece que será la referencia en ataque.







Habrá que ver cómo rinde el equipo en el primer partido oficial de la temporada, tras tres amistosos de preparación (Girona, Nastic y Elche), en los que fue incapaz de ganar de forma holgada y ofreció un juego previsible y bastante plano.



El Villarreal llega a Barcelona para afrontar su primer gran reto de la temporada, al enfrentarse a uno de los equipos de arriba y sin duda el que más mal se le ha dado en esta última década, ya que los castellonenses suman un empate y nueve derrotas seguidas, lo que supone uno de los peores registros como visitantes.



El equipo de Emery logró su primera victoria frente al Eibar, por lo que buscan su primera gran prueba frente a uno de los grandes. Una victoria en el Camp Nou supondría un espaldarazo importante para el proyecto, por lo que es un encuentro motivante.



En lo deportivo, el equipo castellonense sigue con las bajas de los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, a los que se suma la baja de Javier Ontiveros, que ha dejado el club para jugar con el Huesca, esta misma semana.





🎙️ @UnaiEmery_ 🎙️:



💬 "Estoy deseando ver cómo responderemos ante un gran equipo como el Barça".

💬 "Tenemos que responder a nivel ofensivo y defensivo. Ser capaces de entrar en duelos y ser ganadores".

💬 "Lo veo como una oportunidad y debemos creer en ello".#BarçaVillarreal pic.twitter.com/ATcPBSdgHh — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 26, 2020





La gran duda del equipo pasa por saber si Raúl Albiol es capaz de llegar al partido, ya que tras la lesión nasal que sufrió el pasado sábado, el jugador ya entrenó este viernes con una máscara especial, pero habrá que esperar al día del partido para ver si puede jugar de inicio. De no poder jugar, parece que el técnico apostaría por la entrada del argentino Ramiro Funes Mori como central derecho, jugando su primer partido tras dos meses de lesión.



La novedad destacada también será la llegada al equipo del delantero colombiano Carlos Bacca, que entra en la convocatoria tras recibir el alta médica, tras casi tres meses de baja.



Respeto al posible once para este partido, no parece que vaya a haber muchos cambios respecto al último encuentro, con lo que solo la entrada en la banda izquierda de Estupiñán, sería la gran novedad.