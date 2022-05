EFE

El Villarreal logró clasificarse para la segunda edición de la Liga Conferencia con su victoria en el Camp Nou ante el Barcelona por 0-2, lo que dejó sin Europa al Athletic, mientras que el Granada se unió al Levante y al Alavés en el descenso a segunda y se salvaron Mallorca y Cádiz.

El conjunto de Unai Emery, campeón la pasada campaña de la Liga Europa y semifinalista en la presente de la Liga de Campeones, no fallará a su cita con la competición continental, aunque en esta oportunidad será con el tercer y novedoso torneo.

Con goles de Alfonso Pedraza (m.41) y de Moi Gómez (m.55) certificó su pase el conjunto de Unai Emery y selló un triste fin de temporada para el Barcelona, desacertado para transformar las ocasiones que tuvo antes y muy débil atrás.

El Atlético de Madrid amarró la tercera plaza liguera en el Reale Arena, donde se impuso por 1-2 a la Real Sociedad, lastrada por los fallos del sueco Alexander Isak y del brasileño Rafinha ante el meta esloveno Jan Oblak en la primera parte.

Un disparo al larguero del brasileño Matheus Cunha al inicio del segundo periodo fue el claro aviso de las pretensiones de un Atlético más ambicioso. El cuadro del argentino Diego Pablo Simeone no tardó en abrir el marcador con un potente disparo del argentino Rodrigo de Paul (m.50) y su compatriota Ángel Correa (m.69) sentenció la victoria. Jon Guridi, muy al final, ajustó el marcador.

Sevilla y Athletic, que se midieron en el Ramón Sánchez Pizjuán, no encontraron el premio deseado. El conjunto de Julen Lopetegui, que no se pudo sentar en el banquillo por sanción, no pudo terminar la campaña tercero por el triunfo del Atlético y el de Marcelino García Toral se quedó sin Europa.

Ganó el Sevilla con un tanto de Rafa Mir a los 68 minutos. Antes el colegiado anuló, tras consultar el vídeo goles a Yuri Berchiche (m.27) por mano y al neerlandés Karim Rekik (m.51) por fuera de juego el francés Jules Kounde.

La lucha por la salvación acabó por sonreír al Cádiz y al Mallorca y sepultando el sueño del Granada, que curiosamente era el que mejor lo tenía. Dependía de sí mismo, era el que acumulaba más puntos y el único que jugaba como local.

En cambio, le salió todo al revés al equipo de Aitor Karanka, que desde que llegó al equipo nazarí pareció enderezar el rumbo e incluso lo tuvo todo para salvarse, menos el acierto en los dos últimos partidos, sobre todo en este último ante el Espanyol.

Tuvo incluso un penalti a favor a los 72 minutos, pero el disparo de Jorge Molina se marchó junto al palo de la meta de Diego López e incluso en la prolongación, en pleno ataque a la desesperada, un disparo del colombiano Carlos Bacca tocó en el palo.

De haber ganado el Granada hubiera podido disfrutar de su cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría, pero no tuvo el acierto y el 0-0, acompañado por los resultados del Cádiz y del Mallorca le devolvió a Segunda junto a Levante y Alavés, que descendieron con anterioridad.

El cuadro cadista era el que partía desde la zona de descenso. No dependía de sí mismo. Necesitaba cuanto menos puntuar y esperar resultados. Y le salió todo redondo al conjunto de Sergio González en Mendizorroza.

Un tanto Anthony 'Choco' Lozano a los 76 minutos le dio el triunfo y la permanencia. El hondureño había reemplazado a Álvaro Negredo poco antes y tuvo un efecto inmediato y decisivo.

El Mallorca del mexicano Javier Aguirre selló la permanencia en Pamplona ante Osasuna. Una diana de Ángel Rodríguez al inicio del segundo periodo y otra del francés Clement Grenier, refuerzo invernal del conjunto balear, en el tramo final sellaron el 0-2 que le mantiene en la elite después de una temporada muy sufrida.

El programa dominical se completó con el intrascendente Elche-Getafe, dos equipos que también lo han pasado mal durante muchos tramos del curso y que lograron la salvación antes de esta última jornada.

El Elche se quedó con los puntos (3-1) tras remontar el tanto del turco Enes Unal. El uruguayo Lucas Olaza equilibró el encuentro antes del descanso y en los últimos minutos un doblete de Kike Pérez dio la victoria al equipo de Francisco Rodríguez, que termina en una más que digna decimotercera plaza.