GOAL

El Villarreal ha dado un golpe encima de la mesa en la pelea por evitar el descenso al ganar en La Cerámica un duelo vital contra el Rayo Vallecano (3-1) gracias a una diana de Gerard Moreno y a un doblete del camerunés Karl Toko Ekambi, que hunde en la clasificación a un equipo franjirrojo que suma siete jornadas perdiendo y al que se le complica en exceso las posibilidades de permanecer en Primera División.

Las urgentes necesidades del cuadro rayista, fortalecidas por el triunfo matinal del Real Valladolid en Ipurua, le obligaron a ser protagonista de la batalla, a tomar ciertos riesgos que en otro momento no tomaría. Sin demasiados alardes ofensivos, cabe decir, los de Míchel dieron sensaciones de peligro cada vez que llegaban a tres cuartos de campo. Pero solo por medio de la pizarra logró sembrar las dudas en la entidad ‘groguet’. Un saque de esquina botado en corto lo colgó al área Imbula, encontrando la cabeza de un Mario Suárez que batió a Sergio Asenjo, un viejo conocido de cuando coincidieron en el Atlético de Madrid.



Perdió fiabilidad al Rayo a medida que los minutos avanzaron. A raíz del gol marcado, el plan de Míchel fue el de recular las posiciones y renunciar a cualquier posibilidad de ataque. Concedió metros el equipo vallecano, cerrándose por dentro, defendiendo a la altura del área de Dimitrievski y regalando las dos bandas al Villarreal, que las explotó por medio de Alfonso Pedraza. Merodeó el gol del empate el conjunto amarillo, que tardó en reaccionar. Primero por medio de un Chukwueze al que le faltó malicia y fuerza en el disparo durante un mano a mano contra Dimitrievski y después a través de Miguelón, que entró en la primera parte por la lesión de Jaume Costa.

El paso por los vestuarios lavó la imagen del ‘Submarino’, que salió a flote en el momento necesario. Con el Rayo especulando, los amarillos metieron una marcha más al ritmo de juego y en apenas siete minutos tras la reanudación voltearon el marcador. Porque el Rayo está abajo en la tabla por sus desconexiones constantes. Porque el Rayo suma siete jornadas consecutivas perdiendo por su inconsistencia defensiva. Porque al Rayo le soplan y cae derribado. Consciente de esa fragilidad, el Villarreal fue a por el partido y lo ganó. Primero con un centro lateral que rechaza Velázquez para evitar que lo recepcione Iborra y Ekambi, en posición legal porque Gálvez rompe el fuera de juego, lo caza para empujar a gol y firmar el empate. Celebró con tantas ganas la diana que se dio una tregua corta para rubricar un doblete: controló un magnífico pase de Iborra a la espalda de los centrales y ajustó su disparo a la cepa del palo corto para consumar la ansiada remontada.

#VillarrealRayo | 3-1 🚨 93' | ¡Y FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAAAAAAL! ¡FINAAAAAAL EN LA CERÁMICAAAAA! ¡REMONTA EL SUBMARINO Y SUMA UNA VICTORIA CLAVE CON UN DOBLETE DE TOKO EKAMBI Y UN TERCERO DE @GerardMoreno91 ¡VAAAAAAAAMOOOOOOOOOS ➕3️⃣💛! pic.twitter.com/AjvV7tnNPL — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 17, 2019



El Rayo quedó tendido en la lona, sin pulso y noqueado por el golpe recibido en el mentón. No hubo rastro de orgullo ni sensaciones de reacción. Míchel, casi sentenciado por la deriva que ha tomado el equipo, no tocó la tecla pese a los cambios introducidos, apostando por el talento de Medrán y de Pozo quitando la línea de cinco defensores. El reajuste lo aprovechó Gerard Moreno para firmar la sentencia en las postrimerías con un gol que rompe una sequía liguera de tres meses. Con este pinchazo, sus opciones de permanencia se ven delicadamente reducidas, perdiendo el golaverage particular con el Villarreal y quedándose a nueve puntos de la salvación de categoría. Misión casi imposible.