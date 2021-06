La renovación de Raphael Varane (28 años) lleva siendo tema de interés en el Real Madrid desde antes de mediados de 2020 y lo será más tras el adiós de Sergio Ramos. A estas alturas el francés no ha tomado una decisión respecto a su futuro. No ha pedido salir y hay opciones tanto de que continúe como de que cierre su etapa de blanco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Varane acaba contrato en el Santiago Bernabéu en 2022, por lo que su postura negociadora es muy favorable. En el Real Madrid creen que la intención del jugador es no ampliar esa vinculación, pero harán lo posible por obtener un OK a su propuesta. Aún no se han establecido los detalles, pero será hasta 2025 o 2026 y con un aumento de sueldo que premie la trayectoria y el rendimiento actual del futbolista.

Si no se consigue el objetivo, se le buscará un destino para no perderle a coste cero el próximo verano. El precio deseado para esta operación es de 70 millones de euros, una cifra que se entiende desproporcionada por la situación contractual del defensa y por la crisis generada por el coronavirus. Quizá 40-50 kilos sea una cuantía más lógica.



GOAL