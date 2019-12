EFE

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, señaló que el triunfo del Barcelona en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid (0-1) "es un golpe de efecto importante" en una visita que siempre tienen marcada en el calendario, aunque reconoció que la liga "está en una fase muy temprana" y que "no hay nada decidido".



"Desde luego que el partido que jugamos aquí siempre está marcado en el calendario. Sabemos que es uno de los estadios más difíciles. Sabíamos que iba a ser así y que el partido iba a ser muy igualado", indicó el técnico barcelonista.





"Ellos han empezado muy bien. Nos han creado ocasiones con balones que nos han robado cerca del área y en jugadas de balón parado, pero con el paso del tiempo nos hemos hecho con el juego y hemos estado mejor. En el segundo tiempo hemos mejorado hasta que Leo ha resuelto con su gol", añadió.



Valverde elogió el tanto de Messi. "Nosotros no somos un equipo de contras, sino de querer tener el balón, pero cuando en una jugada veloz se juntan la fortaleza física para correr y la técnica es muy difícil pararnos. Cuando Leo, Luis Suárez o Griezmann encuentran espacios en velocidad, somos muy peligrosos".



El técnico azulgrana opinó que el francés Griezmann "estuvo bien". "Era un partido complicado para él en lo emocional. Le he visto bien en el juego. Le he visto luchando y trabajando para que el equipo estuviera bien. Ha tenido una oportunidad muy clara, en la que podía haber controlado la pelota, pero en general le he visto bien".



"El triunfo es importantísimo. El partido estaba en sus últimos minutos igualado. Cualquier cosa podía pasar. Lo mejor es que superamos esa fase inicial en la que no estuvimos bien. La victoria es un golpe de efecto, pero la Liga está en una fase muy temprana. Queda mucho por disputar y no hay nada decidido. Las distancias no son importantes".