La posesión. Esa es una de las palabras de moda del fútbol moderno y un argumento al que suelen referirse técnicos de todo el mundo para explicar las claves de un partido. El Barça es un buen ejemplo de ello en esta nueva etapa con Setién como máximo exponente de esta teoría. Frases como “la posesión hace que el rival se desgaste” elevaron el concepto.

En una conferencia a cuatro de la Federación Vasca de Fútbol junto al Comité Vasco de Entrenadores Ernesto Valverde participó junto a Azkargorta, Karanka y Olabe.





El exentrenador del Barcelona fue preguntado precisamente por la posesión, tan asociada estos días a su relevo en el cargo Setién y afirmó que “de lo que se trata es de ser superior al rival y dominar en el partido, que es tener más ocasiones que el contrario y que te hagan menos”.

Valverde señaló que “hay veces que tienes la posesión y no las ocasiones y sin ocasiones no tienes el dominio, pero para ocasiones hay que tener el balón”. Recalcó que su idea de futbol es que “a mí me gusta ser dueño del balón, porque se lo quitas al rival”.



Acabo reflexionando diciendo que “en el fondo, la posesión es un medio para ganar un partido. Está un poco magnificado por la cuestión mediática, pero no es más que un criterio”.

Elogios a Messi

También se refirió a Messi diciendo que “no se puede comparar con nada. Es muy difícil decirle si has visto a éste o a otro jugador cuando en el entrenamiento hace cosas que ni siquiera has visto tú”.