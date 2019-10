GOAL

Ernesto Valverde compareció ante los medios antes del partido del Barcelona frente al Valladolid diciendo que el aplazar el Clásico les había perjudicado pero matizando por qué.

"No nos ha perjudicado el aplazamiento más que al Madrid, es por la inercia que llevábamos. Jugaremos cuando nos toque".

Explica cómo ha sido el parón y cómo se han sentido. "Es extraño porque venimos de un parón hace poco. Sabes que entre parones se acumulan partidos y debes salvarlos. Al final no lo hemos jugado y podemos reengancharnos a la Liga porque los demás suman y nosotros no pudimos hacerlo este fin de semana".

🔊 "Tenemos muchas ilusiones en este partido después de este fin de semana. El Valladolid llega en buena racha, pero queremos reengancharnos bien a la Liga", dice Valverde en la previa del #BarçaValladolid pic.twitter.com/zeGDy6Qo80 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2019

El viaje de Griezmann a la NBA

“No me condiciona demasiado. El tiempo libre es para disfrutarlo y cada uno lo que quiere acorde a los límites, que de momento no se han pasado. Gracias por informarme (respecto a que Griezmann se fue a Estados Unidos a ver la NBA) porque no lo sabía”.

El reproche de Ter Stegen

Respecto a las declaraciones de Ter Stegen dando un toque de atención tras el partido ante el Slavia de Praga en Champions, Valverde fue claro:

"Fueron cinco minutos de agobio, nos lanzaron varias veces. Allí tuvimos la opción de sacarlo adelante, pero no lo hicimos. Los partidos se ven de muchas maneras pero si tenemos que resolver algo debemos hacerlo dentro y no fuera".

Las ausencias de Ansu Fati y Carles Pérez

Respecto a la ausencia de Ansu Fati y Carles Pérez durante el último mes se mostró algo ambiguo dejando la puerta abierta a que jueguen en el filial pero añadiendo que están en la dinámica del primer equipo.

“Están dentro de la dinámica del primer equipo, tienen ficha del filial y es posible que jueguen en el filial en algún momento. Este fin de semana, teniendo que jugar el martes ante el Valladolid no podían jugar el domingo con el filial ya que contamos con ellos para este partido. Ya veremos, pero está en dinámica de primer equipo”.

Añadió que "es posible que haya algún cambio y es una posibilidad porque tenemos tres partidos en siete días, pero ya veremos.

Respecto a la lesión de Umtiti aclaró que “el entreno de ayer lo hizo aparte y veo difícil que juegue ante el Éibar”.

🔊 Valverde: "Espero a un Valladolid parecido a lo que estamos viendo los últimos días. Un equipo sólido y que es difícil de superar, que con espacios te puede hacer daño" pic.twitter.com/kekKejMwxl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2019

¿Carlos Vela al Barça?

"El año pasado se comentó una posibilidad que surgió, pero todavía no estamos en periodo en apertura de mercado. Ahora mismo contamos con los que tenemos en plantilla"

El Valladolid, un rival peligroso

Valverde puso el foco en el Valladolid, un rival peligroso y que les causó problemas la temporada pasada. “Lleva una buena racha, con varios partidos sin perder, creo que de los 14 que tiene 8 han sido fuera de casa. Teniendo en cuenta que el año anterior sufrimos mucho ganando 1-0 desde luego es un partido que tenemos puestas muchas ilusiones y a ver si podemos sumar tres puntos”.