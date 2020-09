EFE

El Valencia remontó el derbi valenciano ante el Levante en un choque de alternativas, que se puso de cara para el equipo visitante, pero que los hombres de Javi Gracia remontaron gracias a su acierto en el primer tiempo y su intensidad en el segundo.



En líneas generales, el Valencia fue de menos a más tras un inicio muy flojo de partido, mientras que el buen juego del Levante en el primer periodo no tuvo continuidad en la reanudación.



El 0-1 que marcado por Morales subió al marcador a los 35 segundos de juego, fue la premonición de la intensidad con la que se iba desarrollar el primer periodo.

En 34', José Luis Morales pone a ganar al Levante sobre el Valencia

El Levante salió fuerte y tuvo al Valencia contra las cuerdas, pero a los doce minutos, un cabezazo de Paulista a la salida de un córner supuso la primera igualada del choque.



Manejaba el encuentro el equipo visitante, que marcó poco después por medio de Melero tras unas manos de Campaña, lo que provocó la anulación del tanto por medio del VAR.



No cejó el Levante en su control del partido y fruto de superioridad fue el 1-2, logrado nuevamente por Morales en una jugada tan completa como la del 0-1.



Sin embargo, la jerarquía del equipo de Paco López de la medular hacia adelante no estuvo acompañada por el buen hacer defensivo y en la segunda oportunidad del Valencia, Maxi empató tres minutos después tras un buen pase de Kang In Lee.



Fue un primer periodo muy entretenido entre un Levante que fue mejor y un Valencia que no se rindió y encontró el gol cuando más sombrío se le presentaba el panorama.



Aunque el Levante volvió a salir con fuerza en la reanudación, el Valencia se entonó pronto y el choque se niveló con alternativas ante ambas porterías y con un balón del debutante Musah al larguero de la meta levantinista.



Así, el encuentro estuvo más nivelado, con un Valencia más ofensivo y con un Levante que ya no jugaba con comodidad en el campo rival y que debía buscar sus opciones a la contra. El partido estaba, mediado el segundo periodo, abierto a cualquier desenlace.

No se pueden aprovechar mejor los minutos...



¡DE LOCOS lo de MANU VALLEJO!

A medida que avanzaba el partido, los dos equipos estaban centrados en combinar sus opciones de ganar con las de no perder y en el intercambio de ataques, una acción del Valencia, Manu Vallejo hizo el 3-2.



La dinámica del encuentro cambió. Al Valencia ya le valía el 3-2 y el Levante no tenía más remedio que volcarse en pos al menos de la igualada.



No hubo opciones claras para que ésta se produjera y el Levante perdió una clara oportunidad se sumar en Mestalla y el Valencia cambió sus presagios adversos por los tres primeros puntos del campeonato, además con el cuarto gol en el último suspiro del encuentro.