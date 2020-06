EFE

El Valencia sumó un triunfo vital para no perder comba en la lucha por las posiciones europeas tras derrotar por 2-0 a Osasuna, en un encuentro en el que fue capital la actuación del internacional portugués Gonçalo Guedes en la primera mitad, en la que marcó un gol espectacular y asistió a Rodrigo para que anotara el segundo.



Osasuna se vio penalizado por una primera mitad calamitosa, en la que se le escaparon sus opciones de puntuar en Mestalla, a pesar de la sensible mejora que evidenció en el segundo tiempo, pero no fue suficiente para evitar que los de Albert Celades se apuntaran su primera victoria en la reanudación del campeonato.

El partido arrancó con un Valencia muy enchufado y a los tres minutos de juego se adelantaba con un gol de Rodrigo, pero el delantero internacional español vio como de nuevo el VAR, al igual que el pasado jueves en Valdebebas, le dejaba sin premio, por un fuera de juego milimétrico, después de varios minutos de espera.



Pese al varapalo, el Valencia no se vino abajo y siguió manejando a su antojo el encuentro ante un Osasuna desconocido, que en defensa era un coladero y cuyo juego era del todo inconsistente.



Al cuarto de hora el portugués Guedes se bastó para retratar él solo a su rival, ya que arrancando casi desde la medular sorteó hasta a cuatro rivales para colocar su disparo en la escuadra y poner el 1-0. De nuevo hubo suspense con el VAR ante la incredulidad de los valencianistas por una jjugada que no daba pie a consulta alguna, pero finalmente el gol tuvo validez.





Osasuna seguía desaparecido y el Valencia cada vez que llegaba al área creaba peligro. Rodrigo vio como Unai impidió su gol en una clara ocasión, pero precisamente un error del defensor navarro en un pase horizontal, diez minutos después, propició una clara contra del Valencia que culminó Rodrigo con habilidad para marcar el segundo, esta vez sin intervención del VAR.



Con dos goles en contra, al conjunto rojillo no le quedó otra que animarse e ir con más descaro al ataque, lo que propició que el Valencia encontrara más huecos para salir al contragolpe, aunque el marcador no sufrió nuevas variaciones.



Arrasate realizo un triple cambio en el descanso para revolucionar a su equipo y cambió su dibujo táctico de tres centrales y dos carrileros, para volver a una defensa de cuatro, y ganar en presencia ofensiva.



Los cambios surtieron su efecto y Osasuna se mostró más ambicioso en busca de un gol que le metiera en el partido. Enric Gallego obligo con su disparo a lucirse a Cillessen cuyo rechace cabeceó Adrian al larguero, en el primer aviso serio de los navarros en todo el partido.



El guión del partido había cambiado. Osasuna ganó en consistencia y presencia ante un Valencia acomodado que se fió en exceso a la búsqueda de un contragolpe que sentenciara el choque.



Un cabezazo picado de Oier en el área pequeña, a veinte minutos del final, pudo poner en aprietos al Valencia, cada vez más metido en su campo y dando la posesión a su rival. Sin embargo, los arreones del equipo pamplonica no crearon excesivos problemas al cuadro local, que se limitó a defender su renta hasta el final.