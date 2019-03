GOAL

Continuaba la lucha por puestos europeos. Y esa batalla pasaba hoy por el partido en el Sánchez Pizjuán que enfrentaba a Sevilla y Valencia (sexto y séptimo clasificados respectivamente). Ambos fijaban su objetivo en esa cuarta plaza que ocupaba el Getafe y que quedaba a tiro tras la derrota de los azulones esta jornada.



Empezó mejor el Sevilla en los primeros minutos del choque. Más posesión y aproximaciones peligrosas para el conjunto andaluz que contaba con importantes bajas en sus filas. Sarabia era una de las ausencias más sensibles en el once de Caparrós. Tampoco pudo contar con sus dos primeros porteros, Vaclik y Soriano lesionados daban el testigo al joven, Javi Díaz. Las lesiones para los locales no acabarían aquí ya que, durante el partido, Mercado tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en su rodilla. A partir de ese momento, el Valencia ganó en posesión y comenzó a intimidar el área sevillista. Aún así, los hombres de Caparrós contaron con una gran ocasión al filo del descanso. Un cabezazo de Amadou en el interior del área, tras un centro de Navas que logró atrapar Neto. Minutos después, el Pizjuán recibió un serio revés. Penalti claro de Banega sobre Gayá que trasformó Dani Parejo para colocar el 0-1 en el marcador.



La reanudación comenzaba con un susto para el Sevilla. Gameiro pudo hacer el segundo después de un espectacular golpeo en el que el balón salía rechazado por el larguero tras tocar lo justo Javi Díaz. El Sevilla se volcaba en ataque mientras que su rival resistía cada acometida. En una de esas acciones, Gayá intervino de forma providencial para evitar que Franco Vázquez rematase un centro de Promes en el segundo palo. El Sevilla estaba haciendo méritos para al menos, empatar el partido, pero el balón no entraba. En los últimos minutos, Ben Yedder acarició el empate en una acción individual en la que se marchaba por velocidad y desde la frontal golpeó un balón que acabó perdiéndose por uno de los laterales de la portería.

El partido llegaba al final con polémica en dos acciones. La primera entre Gonalons y Gayá en la que el VAR decidía no pitar la pena máxima. Y en la segunda, el colegiado anulaba el tanto de Wöber por fuera de juego. Con este resultado, el Sevilla se queda en la séptima plaza, empatado a puntos con un Valencia que regresa a puestos europeos y se lanza a conseguir una plaza en Champions gracias a este triunfo.