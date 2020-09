EFE

Víctor Valdés, quien conquistó como portero tres Ligas de Campeones con el Barcelona, explicó que lo sucedido estos últimos días con Messi provocará que veamos "al Leo que quiere demostrar de lo que es capaz".



"Le activará y espero y deseo que al final el equipo y el club vean al mejor Leo porque es garantía de que puede ser determinante en cada partido y eso es lo más importante", dijo Valdés en una entrevista radiofónica en el programa 'Tu Diràs' de RAC 1.



El actual entrenador del Horta de Tercera División, que ayer miércoles se enfrentó al Nástic de Tarragona, el rival el sábado del Barcelona en el primer partido de pretemporada de los azulgrana, admitió que "sufrió" con el conflicto de los últimos días entre Messi y el club porque "al final son compañeros míos. Leo estuvo conmigo desde que subió al primer equipo y siempre tuve una conexión muy fuerte con él".





El exportero de l'Hospitalet de Llobregat consideró que "no se puede poner en duda la actitud de Leo, ni la calidad ni lo que representa. Estoy un poco dolido por los comentarios que ha habido pero ya sabemos que el fútbol tiene esto. Ahora me alegro mucho que el Barcelona lo pueda tener".



Valdés también se refirió en la entrevista a sus dos salidas del club azulgrana, la primera como jugador y la segunda esta pasada temporada como entrenador del Juvenil A.



“En la primera salí en un carrito de Sanitas (se lesionó de gravedad en un encuentro en el Camp Nou), acompañado por dos recogepelotas y con las manos en la cara llorando. Fue una noche fatídica para mí y lo quise dejar ahí porque era lo que me había tocado y no lo quise cambiar”, explicó.



Respecto a la segunda, dijo que “se dieron muchas circunstancias y el Barcelona es un club que tiene una filosofía muy férrea a nivel de juego y metodología y yo soy un entrenador más dinámico que se adapta al talento de los jugadores. En este sentido me encontré muchas puertas cerradas a la hora de tomar decisiones, más allá de que las decisiones del entrenador muchas veces allí no eran las que valían".