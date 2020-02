EFE

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró tras perder ante el Levante 1-0, que la semana próxima su equipo se juega la temporada en referencia a los partidos ante el Manchester City en Europa y el Barcelona en LaLiga.



"Es una derrota que no nos gusta. Nos sentimos mal. Hemos llegado mucho y nos ha faltado gol, que es lo más importante. Ellos llegaron un vez y marcaron. En dos partidos hemos perdido 5 puntos tras haber tenido hemos buenos momentos esta temporada", dijo Zidane.



"Ahora debemos descansar y prepararnos bien. La semana que viene nos jugamos todo y ahora debes hacer todo lo posible por afrontarla bien", añadió Zidane.

De la lesión de Hazard dijo que "no tiene buena pinta porque es un golpe en su zona lesionada", aunque agregó que deberán esperar a mañana para ver a si "tienen poca cosa".



"Después de estos partidos en los que hemos perdido cinco puntos ahora debemos hacer todo lo posible por ganar en casa y volver a recuperar terreno en la Liga pero antes tenemos que jugar un partido muy importante en Europa", dijo el técnico francés.



También dijo no estar preocupado por nada. "Estos es el fútbol. Hemos tenido momentos buenos y ahora dos partidos malos pero no podemos bajar la cabeza ni los brazos", agregó Zidane.



Además, el entrenador del Real Madrid reconoció en fueron de más a menos en el partido y que en la segunda parte les había costado mucho. "Ellos llegaron una vez y nos metieron un gol, pero es la realidad", concluyó.