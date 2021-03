EFE

En la secuencia interminable de revanchas en los últimos tiempos, surge este domingo el derbi por la Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, que rebusca la respuesta a unas cuantas interrogantes, pero sobre todo que propone la pregunta más insistente de todas: ¿hay Liga?



En este momento, los puntos dicen que sí. Que ahora haya sólo cinco de ventaja entre el Atlético, el líder inalcanzable en las últimas 13 jornadas, y sus perseguidores reafirman tal suposición, pero la trasladan a lo que suceda en el derbi dominical, con mucha más pinta de decisivo para el Real Madrid, visiblemente presionado.



La victoria es casi una obligación para el conjunto blanco, debilitado en su acecho al Atlético por el 1-1 del pasado lunes contra la Real Sociedad, pero aún vivo en la pugna por el título, mientras Zinedine Zidane recupera a Karim Benzema, su futbolista más desbordante y su mejor goleador, de baja las dos últimas jornadas.





Para el Atlético, que seguirá en la cima sea cual sea el marcador, es un test de resistencia... Y una ocasión: un triunfo dispararía su renta sobre el Real Madrid hasta los ocho puntos, que podrían ser once si vence en casa el miércoles su duelo aplazado con el Athletic, pero, además, sería un golpe de autoridad para su liderato, una vez que a la misma distancia le persigue el Barcelona.



Nadie ha desdibujado tanto esta temporada al conjunto de Diego Simeone como el Real Madrid en la primera vuelta (2-0), cuando la presión alta diseñada por Zidane devoró a un equipo que hasta entonces parecía invencible en la Liga, pero que ha bajado su nivel de fútbol, su solvencia defensiva y su pegada tras aquella derrota. Además, no gana un derbi de Liga desde hace un lustro o nueve encuentros: cuatro derrotas y cinco empates desde el 0-1 de 2015-16.



Avisado está el líder, cuyas dudas son visibles en el juego y, por primera vez en esta campaña, en los resultados: nada más ha ganado dos de sus últimas cinco citas del campeonato, que se amplían a seis con el naufragio de hace semana y media en la Liga de Campeones con el Chelsea, castigado por un plan ultra-defensivo.



Repuesto por el 0-2 ante el Villarreal, mucho más cuantitativo que cualitativo, necesita más en el derbi de este domingo, en el que se intuye una partida sumamente táctica, detallista y precavida, con todo lo que hay en juego para los dos y con todo lo que predice este partido y su resultado del futuro de ambos en esta competición.



El Atlético necesita los goles de Luis Suárez, estancado en las últimas cuatro jornadas en los 16 marcados en sus primeros 17 encuentros o en los once que había anotado en los nueve duelos previos a la sequía actual. Hay cierta dependencia del '9' uruguayo. Suyo ha sido el 42 por ciento de los goles desde el 2-0 del derbi.



También necesita la mejor versión de Jan Oblak, reencontrado con la imbatibilidad después de ocho encuentros oficiales, y la fuerza defensiva que siempre lo caracterizó, en duda por una vulnerabilidad impropia en toda la era Simeone: ha recibido once tantos en los últimos nueve duelos; diez en ocho duelos en concreto en la Liga.



Y necesita el mejor rendimiento de Kieran Trippier -de vuelta al once tras las diez semanas de sanción de la Federación Inglesa-, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Yannick Carrasco -recuperado de su lesión después de tres choques de baja-, Marcos Llorente, Koke Resurrección... Como Luis Suárez y Oblak, todos ellos apuntan al once, en el que aún se mantienen dos interrogantes.



Hay cuatro nombres para dos plazas en disputa: Ángel Correa, Joao Félix, Thomas Lemar -restablecido de un golpe ante el Villarreal- y Saúl Ñíguez. La posición de Marcos Llorente marcará la elección entre Saúl y Joao Félix: si es en la delantera jugará Saúl; si es en el medio centro, la titularidad será para Joao. Son baja Héctor Herrera, por asuntos personales, y José María Giménez, por lesión.



Enfrente, el derbi se presenta como una nueva final para el Real Madrid en una temporada con más de un momento al borde del precipicio. Del sueño del liderato a la obligación de ganar al líder. Pese a que Zidane apuesta por restar trascendencia, asegurando que pase lo que pase van a "estar siempre vivos en Liga", la distancia de puntos en cualquier resultado que no sea la victoria sería una losa imposible de levantar salvo desplome inesperado del líder.

La perfección de un febrero con pleno de triunfos madridistas, que provocó su resurrección en los dos títulos en los que aún pelea, tuvo un nuevo frenazo con el empate cedido ante la Real Sociedad. En la dificultad, con nueve bajas y sin apenas jugadores, el equipo se unió, se armó defensivamente y, pese a su falta de pegada, logró una buena racha de resultados que se desplomó a puertas del derbi.



La esperanza retorna con la vuelta de Karim Benzema. En el aire permanece su titularidad, con las advertencias de Zidane si hay riesgo de recaída de la lesión muscular que ha alejado al francés tres partidos para rebajar la poca pegada que ya tiene el Real Madrid. La necesidad hace obligatoria su titularidad. Referente en punta de ataque y en el estilo que el Real Madrid intentará imponer en el Metropolitano. Su importancia, autor del 30% de los tantos del presente curso, contrastan con su baja aportación goleadora en el derbi madrileño. Solo cinco tantos en 35 apariciones.



Con las ausencias importantes en defensa de Sergio Ramos y Dani Carvajal más Eden Hazard y Mariano Díaz en ataque, Zidane debe decidir su once en función del dibujo por el que apuesta. Llega a la cita tras sufrir una cornada por retocarlo y meter a Casemiro de tercer central tras el descanso ante la Real. Maneja dos opciones. Sumar un centrocampista más con la entrada del uruguayo Fede Valverde, aumentando el músculo en una zona donde se deciden derbis, o apostar por su sistema más empleado con tridente ofensivo. En ese caso Marco Asensio y el brasileño Vinicius se mantendrían en el once.



La historia son solo números en los grandes partidos pero favorece al Real Madrid en los últimos enfrentamientos ante el Atlético de Madrid en Liga. Nueve derbis sin salir derrotado, cinco años desde el 27 de febrero de 2016. Nada de eso cuenta para Zidane, que repitió demasiadas ocasiones "jugar bien al fútbol". Solo desde ahí su equipo podrá salir victorioso y recuperar opciones para defender la corona liguera.