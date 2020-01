EFE

El lateral inglés del Atlético de Madrid Kieran Trippier explicó que para él Diego Pablo Simeone es el mejor entrenador del mundo ya que cuando "juegas para él te das cuenta de lo bueno que es".



Trippier, que llegó al Atlético este verano procedente del Tottenham Hotspur, concedió una entrevista a la cadena británica BBC en la que habló de su estancia en Madrid y de la figura de Simeone.



"¿Es el mejor del mundo? Para mí, personalmente, sí. Cuando la gente juega para él se da cuenta de lo bueno que es. Obviamente hay otros buenos entrenadores ahí fuera, Klopp, Guardiola, Sean Dyche (entrenó a Trippier durante cuatro años), pero él es uno de ellos seguro", dijo.





Sobre su español, Trippier aseguró que está aprendiendo y que entiende "bastante más" de lo que puede hablar.



"Tengo a la gente adecuada cerca de mí, que me está ayudando y el cuerpo técnico es fantástico. No lo voy a aprender en un día, va a ser un proceso que la verdad es que me llama", apuntó.



Además, Trippier señaló que a veces es complicado comunicarse con Simeone y que el argentino intenta hablarle en inglés. "En el campo no es un problema. Sé lo que le pide a los jugadores, lo que necesita y lo que espera del equipo"