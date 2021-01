EFE

El Huesca, colista de LaLiga Santander española, logró este viernes tres puntos de oro con un triplete de Rafa Mir ante un Real Valladolid (1-3) que se mostró muy flojo en defensa y volvió a cometer errores que se tradujeron en una dolorosa derrota que deja a Sergio González contra las cuerdas.



El miedo de los locales se hizo patente en la línea defensiva, muy retrasada, lo que permitió al Huesca hacerse dueño del juego en los primeros compases del encuentro y contar con las primeras ocasiones de gol, con un Rafa Mir muy activo, que mostró una gran mordiente ofensiva.



El Real Valladolid fue adelantando esa línea, y también dispuso de alguna oportunidad para inaugurar el marcador, como la que tuvo en sus botas Kike Pérez, cuyo disparo requirió de la intervención de Álvaro para evitar el gol. El cuadro blanquivioleta lo intentaba, pero faltaba ese último pase para crear peligro.

FINAL | ¡¡¡¡VICTORIAAAA!!!! ➕3⃣



Triunfo, segundo en #LaLigaSantander, en un encuentro vital en la zona baja. GRAN partido colectivo en el que destacaron los tres GOLAZOS de Rafa Mir.



¡𝐂𝐫𝐞𝐞𝐦𝐨𝐬, 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐛𝐥𝐚𝐫! 👊



1-3 | #RealValladolidHuesca pic.twitter.com/owLFAwZoDK — SD Huesca (@SDHuesca) January 29, 2021





Y tanto avisó Rafa Mir, que al final logró el primer tanto para su equipo en el minuto 37, con un perfecto remate de cabeza tras un gran centro de Maffeo. De nuevo, el Real Valladolid tenía que remar contracorriente, en este caso ante el último clasificado, con lo que aumentaba su presión.



Lo cierto es que el Huesca se mostró más atrevido y con más ganas de reivindicarse, por lo que buscó con mayor ahínco la portería contraria, mientras que los vallisoletanos volvían a adolecer de esa falta de pegada, que sí demostró tener el equipo de Pacheta, ya que sus llegadas al área blanquivioleta llevaban consigo una amenaza.



Con el 0-1 se llegó al descanso. Y la reacción de Sergio González no se hizo esperar, dando entrada a Guardiola para tener dos puntas de ataque y buscar más opciones ofensivas. Pero al Huesca no le intimidó y, de hecho, en la primera llegada tras la reanudación, Rafa Mir añadía otro tanto a su casillero, tras adelantarse a los dos centrales blanquivioletas y batir a Masip.



Un varapalo brutal para el cuadro local, que quedó en estado de shock, lo que aprovechó el conjunto oscense para volver a poner en entredicho la defensa blanquivioleta. Rafa Mir, de nuevo, combinó con Escriche, recién incorporado al juego del Huesca, para volver a recibir y definir a la perfección.



0-3. Hat trick para un Rafa Mir tremendamente efectivo. Sergio González echa el resto y da salida a Toni Villa, Hervías y Kodro, quien debutaba con la camiseta blanquivioleta. De poco sirvió, porque no conseguían esa intensidad para poder poner en un brete al rival.



Toni Villa, ya en tiempo de prolongación, ponía el 1-3 en el marcador, el gol del honor. Aunque en este caso, ese honor no servía para contrarrestar la caída en picado del Real Valladolid, que desperdició una magnífica ocasión para haberse distanciado de un rival en la lucha por la permanencia.