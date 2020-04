GOAL

Toni Kroos ha querido matizar sus palabras sobre la reducción de salarios tras las que se provocó una polvareda. El alemán afirmó en una entrevista a SWR Sport que “una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club” al tiempo que defendía que “estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada futbolista haga con ello una cosa sensata”.

Tras ver las numerosas críticas que le cayeron con la que está cayendo con el coronavirus donde los futbolista se han convertido en un gremio señalado a los que se les pide arrimar más el hombro, tuiteó en castellano para explicar sus pensamientos.

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020

“Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy”.

Dicha reflexión llega horas después de que el Real Madrid lanzara un comunicado oficial en el que informaba que “la primera plantilla, además del equipo de baloncesto y el Real Madrid Castilla, entrenadores y principales ejecutivos del club, han llegado a un acuerdo para que todos acepten una bajada del 10% de su salario anual si las competiciones se reanudan y del 20% en caso de que no vuelva el fútbol”.

De este modo se estima que ahorrarán unos 50 millones de euros, que podrían convertirse en 100 en el caso de que el fútbol eche el telón a la temporada definitivamente.