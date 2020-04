GOAL

El fútbol se sigue adaptando a la realidad creada por la crisis del coronavirus. LaLiga ha instado a todos los clubes a hacer ERTES o a rebajar los salarios de sus jugadores como forma de supervivencia, para salvar la economía de los clubes y, por tanto, salvar la temporada.

El Real Madrid no es diferente, y sigue preparando la rebaja de los sueldos de sus jugadores para evitar que los empleados no deportivos de la entidad blanca no se queden sin sueldos a pesar de no poder trabajar.

Pero no todos los jugadores están de acuerdo. Este es el caso de Toni Kroos. El centrocampista alemán habló en el podcast de 'SWR Sport' y se mostró en desacuerdo con las medidas de los clubes de bajar los salarios de los jugadores por el coronavirus.

“Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club”, expresaba, pero matizó que en el Real Madrid no tiene problemas por el momento. Además, declaró esto no ayuda a los más perjudicados por esta situación.

“Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, analizaba el germano.

Al mismo tiempo, reconoció su preocupación por la situación generada por el COVID-19, que se ha convertido en pandemia a nivel mundial, y los casos de contagio siguen aumentando día tras día.

"Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo todo va a estar parado. Si, por ejemplo, el fútbol se vuelve a jugar en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, puedo imaginar que algún club ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos", reconocía el medio.