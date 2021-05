EFE

Dos objetivos bien distintos pero un mismo fin, ganar y esperar. El Real Madrid por dar un golpe de efecto final, a expensas del resultado del Atlético de Madrid en Valladolid, y acabar conquistando su trigésima quinta Liga. El Villarreal, con un ojo en la final de la Liga Europa, a la espera de lo que hagan Betis y Real Sociedad para firmar su plaza europea.

El largo camino repleto de adversidades para el Real Madrid de Zinedine Zidane llega a su capítulo final con opciones de éxito. Tras un curso con sesenta lesiones y nueve casos de coronavirus, el último el de Toni Kroos que le impide jugar, y hasta el final percances que condicionan, como el sufrido por Eden Hazard que no podía terminar de otra manera su segundo año en blanco. Con más días de baja que aportando al equipo al que debía liderar.



Nada afectó al Real Madrid para acabar firmando la mejor racha de Zidane en Liga como entrenador. Encadenan 17 jornadas sin derrota y le permite pelear hasta el último suspiro con el Atlético de Madrid por el título. La plaga de bajas defensivas, el futuro incierto de muchos integrantes de la plantilla, sentir las semifinales de la Liga de Campeones como el techo, el continuo debate sobre la continuidad del técnico francés. Los jugadores lo superaron todo y se ganaron el derecho a pelear hasta el final, centrados en derrotar al Villarreal y pendientes de recibir noticias esperanzadoras de Pucela.



Pase lo que pase y antes de anunciar sus intenciones al club, Zidane se siente orgulloso de sus jugadores y, a su vez, siente el orgullo del madridismo por el papel firmado con su actual plantilla. Sin fichajes de relumbrón esta temporada, superando malos momentos y acabando en el mejor. Con los 22 tantos de Karim Benzema en Liga como principal argumento a falta de la aportación de Hazard, la firmeza de Thibaut Courtois y la fortaleza defensiva.





Ante el Villarreal recupera el técnico madridista a sus dos centrales titulares tras lesión, Sergio Ramos y Raphael Varane, pero no es segura la presencia de ninguno por el nivel que dieron en los momentos más duros Militao y Nacho. Zidane puede optar por regresar a defensa de tres centrales para incluir a uno, Ramos o Varane. Hay claras sospechas de despedidas, como la de Marcelo como leyenda del club. Ese agradecimiento eterno de su entrenador le puede devolver la titularidad para hacerlo en el campo. Con Ramos todo sigue en el aire tras no alcanzar un acuerdo con el club a poco más de un mes para la finalización de su contrato.



Con las bajas de Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Ferland Mendy en defensa más Kroos en el centro del campo, la principal decisión a tomar por Zidane radica en el centro de la zaga y los integrantes del ataque. Vinicius, Marco Asensio y Rodrygo pelean por acompañar a Benzema.



El Villarreal afronta la última jornada con la necesidad de mejorar lo que hagan Betis y Real Sociedad para poder alcanzar una plaza de Liga Europa, por lo que deberá ganar o empatar el encuentro A los castellonenses les valdría un empate si el Real Betis pierde en Vigo, mientas que si empatan los andaluces necesitarían ganar. Con la Real Sociedad necesitan que el equipo vasco no gane su partido con Osasuna y sumar una victoria frente al Real Madrid.



Además, el equipo de Unai Emery llega al partido con la cabeza puesta en la final de la Liga Europa del próximo miércoles, lo que obliga a armar un once marcado por este encuentro. La idea del técnico sería la de alinear un equipo parecido al que jugó contra el Sevilla la jornada pasada, con una base del equipo habitual y la entrada de jugadores que no son fijos, pero que si vienen entrando en el equipo con asiduidad.





En el capítulo de bajas, el Villarreal sigue sin poder contar con Vicente Iborra, Juan Foyth y Samu Chukwueze, todos ellos lesionados, mientras que el técnico recupera a los sancionados Mario Gaspar, Gero Rulli y Étienne Capoue, con los que ya puede contar. Respecto al once, una de las dudas está en la entrada al once del portero Rulli, con la idea de darle continuidad de cara a la final del miércoles.