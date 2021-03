Con información de GOAL

Jean-Clair Todibo firmó su primer contrato profesional en enero de 2019 en el Barcelona, de donde salió sin alcanzar su sueño: tener la oportunidad de jugar con algo de conitnuidad en el equipo. Tras varias cesiones sin poder demostrar su valía, en el Schalke 04 y el Benfica, vive su gran oportunidad en el Niza. Cedido a principios de febrero por el club azulgrana, con una opción de compra para el club francés, el defensa francés relata en una entrevista a L'Equipe sus sombras en el equipo azulgrana. Y también entona el 'mea culpa'.

Todibo reconoce que sus posibilidades de jugar en el equipo azulgrana, de entrada, no eran muy grandes, pero también asegura que la presión que tenía Valverde hizo el resto: "Lo entiendo totalmente. Hubo mucha presión sobre el entrenador Valverde. Es difícil conseguir que un joven juegue cuando está Piqué. Yo mismo, si soy el entrenador, hago lo mismo".

El defensa pasa el parón de selecciones en Niza, donde está centrado en relanzar una carrera que le lleve a la selección Sub-21 francesa. Y hace un repaso sobre lo vivido en el Barcelona. Sobre todo el calvario que le supuso no jugar: "Es una mierda ir al Barcelona y no jugar. Prefiero ponerme la camiseta del Sedan (equipo de la cuarta división del fútbol francés) y jugar que ir al Barcelona y no jugar. De entrada, sufres menos críticas en Sedan... La presentación en Barcelona fue una locura, pero yo solo jugué cinco partidos. Gané una Liga (en 2019), pero no ayudé al equipo. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Tranquilo, hay cosas mejor que hacer. Creo...".

"Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. No sé quién me creía que era", dijo Todibo en su entrevista.