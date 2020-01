Con información de GOAL

Tal y como avanzó Goal, el Atlético de Madrid sigue "peinando" el mercado de la Premier League para encontrar hueco para Thomas Lemar. El mediocampista francés, nacido en Guadalupe, que sigue pendiente de la resolución de su futuro, ha viajado junto a Diego Cota a Yeda, Arabia Saudí, para apoyar a sus compañeros en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El club rojiblanco trabaja con discreción y contempla diferentes escenarios. Busca un delantero, necesario para Simeone, pero sabe que antes debe encontrarle acomodo a Lemar.

Existe interés por Thomas Lemar en varios clubes de la Premier. Primero se rumoreó la posibilidad del Arsenal - que no ha hecho ni tiene pensado hacer oferta-, después surgió el Tottenham - que no parece decidido a moverse por el jugador- y más tarde surgió el Chelsea, que estudia una cesión con opción de compra, ya que su gran objetivo, Wilfred Zaha (Crystal Palace) parece un fichaje imposible, porque les han pedido 90 millones de euros. La opción Lemar gusta en Stamford Bridge y aunque existen grandes relaciones con el Atlético de Madrid, Lemar no es una prioridad.

Arsenal, Tottenham, Wolverhampton..., todos interesados por Lemar ¿A ver si es todo mentira y son cosas que dice el representante y la SAD, para que alguien pique? — D. Eduardo De Atleti (@EduardoDeAtleti) January 8, 2020

Sin embargo, otro de los interesados en Lemar, el Wolverhampton Wanderers, sí ve al francés como un refuerzo importante para su plantilla. Después de empatar ante el Newcastle United, su entrenador, Nuno Espírito Santo ha explicado, públicamente, que necesitan acudir al mercado cuanto antes. Toda vez que saldrá del club Patrick Cutrone y que también está previsto romper la cesión de Vallejo, que volvería al Real Madrid, el equipo necesita refuerzos. Sobre todo, en ataque, después de la lesión de Diogo Jota. Y Lemar gusta mucho.

Los "Wolves", bajo la influencia enorme de Jorge Mendes, sopesan la oportunidad de entablar negociaciones con el Atlético de Madrid, un club con el que ya pactaron los fichajes de Diogo Jota, Raúl Jiménez o Jony Otto. Se espera que en próximos días el Wolverhampton se lance al mercado para reforzar su ataque y Lemar es una de las opciones que más gusta. El Atlético de Madrid escucharía una oferta de cesión hasta el 30 de junio, siempre que esa operación incluyese una opción de compra por un mínimo de 40 millones de euros. Eso sí, fuentes cercanas al Atlético de Madrid aseguran a Goal que no están dispuestos a malvender a Lemar, ni a desprenderse de él por cualquier precio.