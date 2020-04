EFE

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, desveló que la recuperación de Eden Hazard va por buen camino, aseguró que saldrá beneficiado del parón por la pandemia del coronavirus al poder jugar el final de temporada cuando se retome el fútbol en España porque, dijo, tiene "la sensación positiva" de un pronto regreso.



"Sé que Eden se está recuperando bien. No está lejos de volver a andar y no hay ninguna complicación", desveló en declaraciones a VTM News.



"La Liga española ha parado y Eden no se pierde ningún partido. Es positivo para él y sabemos que volverá más fuerte. Hubo suerte de que la intervención fue antes del brote y se recuperará pronto. Ahora está centrado en ello y tengo la sensación positiva de que volverá pronto", añadió.





Hazard fue operado el pasado 5 de marzo en Dallas (Estados Unidos) de la fisura del peroné distal que sufría en la pierna derecha. El período de baja inicial estimado era entre dos y tres meses de baja, por lo que en función de sus avances y el momento en el que se reanude el fútbol, tendrá opciones de volver a jugar antes del final de temporada durante el verano.