EFE

El presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas se pronunció sobre la decisión del juez en la que desestimó la medida cautelar para que el Villarreal-Atlético se jugara en Miami y mencionó que el fallo "no nos quita la razón" y por tanto "seguiremos intentándolo".



"Me he leído la medida cautelar, lo que el juez ha dicho no nos quita la razón, lo que ha dicho es que no ve que exista riesgo de que si no se celebra el partido ahora perdamos el derecho de hacerlo. Iremos a juicio en febrero y es ahí que se decidirá el derecho de jugar un partido fuera de nuestras fronteras. No ha entrado en el fondo del asunto" afirmó Tebas, que no descarta la posibilidad de llevar un partido de LaLiga al extranjero.



Javier Tebas insistió que en febrero lo seguirán buscando "en febrero claro que vamos a seguir intentándolo y estoy convencido que hay muchas ligas europeas pendientes de si lo conseguimos porque ellos van detrás y a lo mejor alguna como la Serie A italiana , me consta, se nos va adelantar porque es muy probable que la Federación Italiana apoye el jugar un partido fuera".





Respecto a las opiniones contrarias a trasladar un partido de Liga al extranjero Tebas comentó "habrá cambios de opinión respecto a jugar un partido de LaLiga fuera de España, estoy acostumbrado, no siempre uno toma decisiones que satisfacen a todos los clubes".



Ante la negativa del Madrid aclaró que "es indiferente si el Real Madrid apoya o no, aquí es un tema si los estatutos de la FIFA nos dejan jugar un partido fuera y que consigamos los permisos pertinentes. Si está el Madrid bien y si no también".



"Para el desarrollo de nuestro fútbol, si queremos seguir creciendo, si queremos estar en la vanguardia del fútbol mundial, tenemos trabajar con los aficionados fuera de España. Tenemos una responsabilidad social de crecer, porque creamos muchos puestos de trabajo alrededor de esta industria, creo que tenemos que seguir trabajando, seguir creciendo y ver lo hay fuera, como lo hacen las grandes ligas del deporte como la NBA o la NFL", concluyó el máximo dirigente de LaLiga.