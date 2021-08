EFE

El expresidente del Barcelona Joan Gaspart dijo que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, "no quiere al Barça ni a Cataluña" en una entrevista concedida al programa 'Tribuna Marca' de Radio Marca.

"Yo fui uno de los fundadores de LaLiga y puedo decir que se fundó por algo muy diferente a lo que es hoy. No tengo ninguna simpatía por el señor Tebas. No es algo de hoy, es históricamente. No quiere al Barça ni a Cataluña", explicó Gaspart.



Además, también se mostró muy crítico con la manera de actuar de LaLiga en el asunto Messi, ya que considera que el organismo no hizo todo lo posible para que el jugador argentino siguiera en el club azulgrana.



"No necesitamos más culpables, pero yo estoy convencidísimo de que si Laporta, en vez de haberse negado al contrato hubiese accedido a hipotecar al club durante 50 años, Messi seguiría en el Barça. Yo estuve de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Laporta", admitió Gaspart.



Y añadió: "Lo que hizo el señor Tebas fue ceñirse a los estatutos de LaLiga, pero estoy seguro de que habría sido menos agresivo a la hora de hacerlo en otro caso".



Gaspart no se mostró demasiado preocupado por la grave situación económica que atraviesa el Barça. "Con los 30 años que he estado como dirigente del Barça he vivido situaciones como ésta y peores, incluso. Lo que pasa es que la memoria en el fútbol pasa rápidamente", consideró.



Y siguió explicando que estaría "mucho más preocupado" si el club "estuviera en manos de una gran empresa o un fondo de inversión".