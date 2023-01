EFE

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre la carta publicada la pasada semana por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, en la que reflexionaba sobre la actuación arbitral en el derbi de Copa del Rey ante el Real Madrid en el que su equipo cayó eliminado, y dijo que no cree que los árbitros beneficien al club blanco ni a otros equipos.



En la carta publicada por Miguel Ángel Gil Marín, el directivo del Atlético aseguraba que el club que preside Florentino Pérez cuenta con "un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor y crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones".



Javier Tebas dio su opinión acerca de esa carta al ser preguntado por los medios de comunicación durante su asistencia a la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

"No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid. Gil Marín habló no refiriéndose a los árbitros, sino a un entorno mediático que se da siempre con los grandes. Me llamó la atención lo que dijo (el ex árbitro Eduardo) Iturralde de ese 'autobús blanco' porque criticaba a Gil Marín pero decía que había ese autobús. Se sacaron algo de contexto, pero estoy convencido de que los árbitros no benefician ni al Madrid ni a otros equipos", comentó Tebas, que dijo no estar sorprendido por los comunicados de los clubes.



"Los comunicados de los clubes no me sorprenden. El Atlético y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que quieran y además con algo que creo que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que se genera alrededor de los grandes. Pasa en Barcelona y en Madrid", dijo.



🗣️ Tebas reacciona a la carta de Gil Marín: "No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid". #LaLigaSantander pic.twitter.com/oLgC02zXNj — EFE Deportes (@EFEdeportes) January 30, 2023



Uno de los asuntos que más preocupan a Javier Tebas son los actos de racismo que se producen en algunos estadios.



"Nosotros hemos denunciado en los juzgados porque no estamos de acuerdo con algunas opiniones de las Fiscalías en anteriores casos. Animo al Real Madrid a que nos acompañe en la denuncia en el caso de Vinicius en Valladolid, que se va abrir, porque es importante que también los clubes estén, que no sólo esté LaLiga en esa denuncia judicial para que haya un criterio en los juzgados muy claro con este tema", manifestó.



El máximo dirigente de LaLiga también analizó la situación económica del Barcelona, que no ha podido inscribir a Gavi con ficha del primer equipo.



"El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que es una inscripción que tiene efecto la temporada que viene y no tiene efecto estos seis meses. Se puede denegar una inscripción porque la temporada que viene el déficit previsto del Barcelona son más de 200 millones de euros a fecha de hoy. Entonces no parece oportuno aceptar esa inscripción", señaló.

"En cuanto a las inscripciones que pueda hacer ahora, es verdad que tiene una cantidad por los ahorros que ha habido por Piqué y por Memphis, pero el Barcelona es el que deberá decidir. Creo que es importante que recordemos lo que dijo el vicepresidente del Barcelona en la Asamblea de junio y también en la Asamblea ordinaria, que es disminuir la masa salarial. De 600 millones bajarla a 400 y creo que dijo un poquito más. A ver cuándo empezamos", subrayó.



Sobre la presunta violación cometida por Dani Alves, un hecho que mantiene al brasileño en prisión preventiva, Javier Tebas dijo estar "consternado".

🗣️ Javier Tebas sobre el Barça: “Es verdad que se ahorraron dinero con las salidas de Piqué y Menfis. El Barça tendrá que decidir. Se espera que la brecha salarial del Barça la próxima temporada supere los 200M€ . A ver cuándo empieza el club a recortar la masa salarial.” pic.twitter.com/DUuL6ELsy9 — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) January 30, 2023

"Desde luego cada uno tiene que pagar, si se prueban los hechos, con sus consecuencias. Y estas cuestiones no son una broma, no es un juego de noche, y si ha cometido, como así parece, una violación, que el peso de la ley caiga sobre él", comentó.



Por último, Tebas habló sobre la 'Kings League', la competición para redes sociales creada por Gerard Piqué en la que participan exfutbolistas y 'youtubers', y dijo que "no tiene comparación" con el fútbol tradicional.



"Es comparar cosas...que me parece muy bien por Gerard Piqué y por Ibai (Llanos, 'streamer'), pero es un fenómeno de 'youtubers'. ¿Por qué ayer no hubo 'Kings League'? ¿Sabemos por qué ayer no hubo 'Kings League'? Porque hubo un evento de 'youtubers' muy importante en México. Es otra cosa diferente. Me alegro por ellos y que les vaya muy bien, pero no tiene nada que ver con nosotros", concluyó.