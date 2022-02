EFE

A tres meses y medio del fin de la Liga, Luis Suárez no tiene ninguna oferta de renovación por parte del Atlético de Madrid, con el que este domingo se reencuentra desde el once inicial con el Barcelona y el público del Camp Nou, entre una titularidad mucho menos indiscutible que hace un año, entre un juego colectivo que no favorece sus cualidades individuales, con un promedio de acierto que rebaja la dimensión del goleador incontestable de toda su carrera y frente a la incertidumbre de su futuro desde junio.

Si es en el Atlético, con el que termina contrato el día 30 de ese mes, sin signos hasta ahora de que vaya a ofrecerle la continuidad al '9' uruguayo, cuyo deseo pasa por seguir en el conjunto rojiblanco al que proclamó campeón el pasado curso liguero (él fue el factor más diferencial de todos con sus 21 tantos que significaron 35 de los 86 puntos, un 40 por ciento, del equipo en la Liga), o si es en el fútbol europeo, donde quiere continuar en activo.



Al fondo del año está el Mundial de Catar 2022 con la selección uruguaya, con la que ha marcado dos goles en el último parón internacional para retomar el rumbo hacia esa cita. Suyo fue el tanto con el que el equipo celeste doblegó a Paraguay por 0-1, en un encuentro crucial. También aportó otro al 4-1 a Venezuela.



Son seis puntos que han reubicado a Uruguay dentro del corte para el Mundial, pero pendiente de las dos últimas citas de la clasificación. Es cuarta con 22 puntos. Es uno más que Perú, quinta, en la zona de repesca en la actualidad, y son tres más que Chile, sexta, hoy por hoy fuera del Mundial; precisamente los dos adversarios a los que se enfrentará Luis Suárez en las dos jornadas finales los próximos 24 y 29 de septiembre, respectivamente.



Un impulso para el delantero, que no vive sus mejores momentos goleadores en el Atlético. Su impacto de la pasada campaña se ha reducido, porque no tiene la eficacia del pasado, porque no es tan trascendente para su equipo y porque tampoco es tan titular como antes, pero también porque su conjunto no juega como hace una temporada, cuando era capaz de acercar al '9' al hábitat donde es letal, adentro del área, y cuando era un bloque regular, que funcionaba como colectivo, sin las concesiones ni los lapsus atrás que evidencia ahora.



NUEVE GOLES EN 29 PARTIDOS, SÓLO DOS EN LOS ÚLTIMOS 17 ENCUENTROS



El delantero fue titular en el último 3-2 ante el Valencia, cuando disputó el encuentro completo a las órdenes de Simeone. No jugaba un partido entero en el equipo rojiblanco desde el pasado 24 de octubre ante la Real Sociedad en el estadio Wanda Metropolitano, cuando marcó los dos goles de su equipo para nivelar un 0-2 en contra. Pero ese tampoco es un factor tan concluyente en un atacante como él, como demuestra la pasada Liga, cuando sólo jugó 13 choques completos de 32 posibles. Y fue un goleador imparable.



Antes del 3-2 al Valencia había sido suplente en dos duelos tan definitivos como la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club y la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, ambos a choque único. "Con Luis hablamos hace dos meses atrás por lo menos de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No hay mucho mas que hablar, lo que hablé con él, lo sabe, y no lo hablé ayer ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino dos meses atrás", desveló el técnico el pasado 18 de enero, justo antes de visitar San Sebastián.



Luis Suárez ha anotado nueve goles en 29 compromisos en esta temporada, pero nada mas dos en los diecisiete encuentros más recientes. En la Liga, a la vez, encadena actualmente ocho jornadas sin batir la portería contraria, un total de 486 minutos desde el tanto que abrió el 3-3 contra el Valencia en Mestalla, el pasado 7 de noviembre. En las primeras nueve citas, en cambio, había goleado en seis ocasiones. Es una diferencia sustancial. Entonces estaba entre los mejores promedios de su carrera en España, ahora está entre los peores.



En total en esa competición, en la que fue fundamental la pasada campaña para culminar el campeonato del Atlético con un gol suyo en Valladolid (1-2) que no habría valido de nada si una jornada antes no hubiera marcado el 2-1 al Osasuna o si en todo el tramo anterior de aquella temporada no hubiera tenido tanta determinación y efectividad como tuvo, el '9' ha conseguido en el ejercicio actual siete tantos en 1.222 minutos, repartidos en 20 de los 21 choques del equipo, de los que fue titular en 14. En toda la Liga pasada sólo fue suplente en dos de los 32 partidos que estuvo disponible para jugar en el esquema de Diego Simeone.



UN GOL CADA 135 MINUTOS ESTA LIGA Y EL 25 POR CIENTO DE LOS PUNTOS DEL ATLÉTICO



Su promedio en esta Liga es un gol cada 135 minutos. Es peor que la pasada temporada, con una diana cada 120, en su único año anterior en el Atlético. También rebaja la media de 2019-20 (un tanto cada 126 minutos), 2017-18 (cada 116), 2016-17 (cada 101) y 2015-16, con una impresionante marca de un gol cada 78 minutos, cuando jugaba para el Barcelona. En su recorrido en la Liga española sólo hay dos excepciones por debajo de su marca actual: 2018-19, con un gol cada 148 minutos, y 2014-15, en su debut, con uno cada 136 minutos.



Pero sus goles aún son muy trascendentes para el Atlético: sus siete aciertos en la Liga han significado nueve puntos para el equipo, que suma 36 en su cuarta posición en la clasificación actual. Suyo fue un gol en el 2-2 contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano, igual que suyos fueron los dos tantos del 2-2 ante la Real Sociedad en el mismo escenario y del 1-2 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. También logró uno en el 3-3 al Valencia en Mestalla. Y anotó uno y dio otro en el 2-0 al Barcelona, con el que ahora se reencuentra. También con la afición azulgrana, después de que el club prescindiera de él hace año y medio. Ya jugó en el Camp Nou el pasado curso, con un 0-0, pero todavía sin público.



Desde sus remates, el conjunto rojiblanco ha logrado un cuarto de los puntos que ha obtenido a lo largo de las 21 jornadas ya disputadas de esta Liga. No hay tanta dependencia como en el pasado, cuando esa cifra se disparó hasta el 40 por ciento. Ya no es, incluso, el mejor goleador del equipo en esta temporada liguera, como sí lo fue siempre durante todo el pasado ejercicio. Lo ha superado Ángel Correa, con ocho; cuatro en los últimos tres compromisos.



¿Y Simeone es partidario de renovar a Luis Suárez? "Pregunta trampa. Ya la vivimos hace varios años con Fernando (Torres). No voy a entrar. Ya hablé con Luis, con el club, con la gente que tuve que hablar hablé y saben lo que pienso", expresó el pasado 22 de enero, justo antes de la remontada ante el Valencia, que si es o no un punto de inflexión para el sinuoso recorrido del equipo y Luis Suárez en esta campaña se comprobará en el Camp Nou; el inicio de la cronoescalada de tres meses y medio del '9' para definir su futuro en Europa.