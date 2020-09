Con información de GOAL

Podría ser la operación del verano. Luis Suárez sigue pendiente de rescindir su contrato con el FC Barcelona. Tiene un acuerdo verbal cerrado, que no firmado, para ser nuevo jugador del Atlético de Madrid para las próximas dos temporadas, a razón de 9 millones netos por curso. La operación está supeditada a dos asuntos: primero, a la salida de Álvaro Morata a la Juventus de Turín; segundo, a que Suárez liquide finalmente su contrato con el Barça. Morata ya está en Italia para pasar revisión médica y firmaría una cesión por 9 millones de euros más una opción de compra por 45 ‘kilos’.

En cuanto a Luis Suárez, habrían surgido problemas de última hora con la documentación de su finiquito. Además, algunos directivos del Barça están tratando de bloquear la marcha de Suárez para no reforzar a un rival directo como es el Atleti. Según fuentes consultadas por Goal, en el Atlético de Madrid existe cierto temor a que la operación se pueda caer a última hora, cuando ya existe un acuerdo verbal con Luis Suárez.

La insistencia de Simeone, clave para Suárez

Como avanzaron ‘Deportes Cuatro’ y también el periodista Javi Gómara en ‘Mundo Deportivo’, el Atlético de Madrid está próximo a cerrar el fichaje de Luis Suárez. Nada más conocer que el FC Barcelona deseaba desembarazarse de Luis Suárez, el Atlético puso su maquinaria a trabajar. Diego Pablo Simeone contactó con el entorno de Suárez, para explorar la posibilidad de vestirle de rojiblanco. Suárez sabía que debía rescindir contrato con el Barcelona y después, esperar la jugada del Atlético, que no podía pagar un traspaso y necesitaba que llegase con la carta de libertad bajo el brazo. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club colchonero, acordó las condiciones con el entorno de Luis Suárez. Una operación supeditada a la rescisión del contrato de Suárez y a la salida de Álvaro Morata a la Juventus, que se confirmará en próximas horas. En caso de que se trunque la operación por el uruguayo, el Atleti activaría el interés en otros jugadores, como Edinson Cavani, agente libre, o Luis Suárez, delantero colombiano del Watford.

Si llega Suárez, el Atleti cerrará una jugada maestra

Si Luis Suárez acaba abandonando el FC Barcelona, la jugada maestra del Atlético de Madrid sería total: cede a un delantero centro que quería salir del equipo porque no había logrado ser titular y a pesar de no tener dinero en caja, consigue firmar por dos temporadas, en condición de agente libre, a un delantero de talla mundial que llega con la carta de libertad y que ganará exactamente lo mismo que ganaba el delantero que ha querido irse a Italia. Morata quería irse y jugará en la Juve. Suárez quiso irse del Barça y pese a que llevó a tener muy cerca su fichaje por la Juve, acabará jugando en el Atleti por dos años, donde cobrará el mismo sueldo que percibía Morata, encajando en los parámetros financieros que necesitaba un Atlético en serias dificultades económicas.

De la negativa por Giménez al fichaje de Suárez

Hace unos días, Morata dio luz verde a la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid. No estaba contento con su rol y quería buscar un equipo para ser titular indiscutible. Su agente trajo una oferta de la Juventus y el Atlético la puso en “stand-by”. Días después, el Atleti dijo “no” a un ofrecimiento del Manchester City por José María Giménez, destapado por el diario “As”. La oferta, según ha podido contrastar Goal, era menor de 90 millones de euros y estaba en torno a los 60 ‘kilos’. La directiva del Atlético dijo “no”. Una respuesta que sorprendió a propios y extraños, pues con el club inmerso en muchas dificultades financieras, sin liquidez en la caja y afectado por el impacto de la Covid-19, lo lógico parecía vender. Gil Marín rechazó la oferta y argumentó que no iba a traspasar un jugador clave, aunque la oferta fuera de mucho dinero, porque los parámetros del coste salarial le obligaban a tener que fichar un sustituto para Giménez con el 25% del dinero que se ingresara por el uruguayo. Así que el Atleti se negó y el City decidió buscar otro objetivo en el mercado. Así que, cuando el Atleti supo que Luis Suárez quería rescindir contrato con el Barça, se lanzó en plancha y cerró un acuerdo con él, que se producirá si liquida su contrato con el club azulgrana.

