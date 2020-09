EFE

La llegada del uruguayo Luis Suárez, que añade más garra charrúa al Atlético de Madrid es, sin duda, una de las noticias de las que más se habla a esta hora en Uruguay, país que ha exportado muchos futbolistas al equipo rojiblanco.



Las ediciones de los diarios abrían este jueves con la despedida oficial de Suárez del Barcelona y en redes sociales podía verse a los seguidores del delantero dejando su afición por el Barcelona y volcándose ya con el equipo rojiblanco, donde otros compatriotas como Diego Forlán o Diego Godín brillaron o lo hace en la actualidad, como José María Giménez.



En Twitter, "Luis Suárez" y "Simeone" son tendencia y muchos hinchas se mostraron ansiosos de que llegue el 22 de noviembre, fecha en que el Atleti y el Barcelona se enfrentarán en la Liga española.



Quienes también se expresaron por la llegada del atacante, de 33 años, al conjunto colchonero son algunos de los ex futbolistas uruguayos que pasaron por ese equipo en su etapa como profesionales. En conversación con Efe, se mostraron felices e ilusionados con el hecho.





CELESTES VESTIDOS DE ROJIBLANCO



Eduardo Belza, quien llegó al Atleti en 1980 y fue el único portero uruguayo en su historia, celebró que su compatriota vaya a un equipo en el que es prioridad "el juego en conjunto, los valores de solidaridad y el esfuerzo generoso dentro del campo".



Además, el ahora gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) destacó a Suárez como "un jugador completo en ataque y en defensa" que le va a venir muy bien al equipo rojiblanco por todos los esfuerzos que hace dentro del campo de juego.



Finalmente, destacó la actitud del entrenador Diego 'Cholo' Simeone en cuanto a la forma en la que este estima a los uruguayos y aseguró que Suárez representa "todos los valores" que pregona el argentino.



Otro que opinó sobre la llegada del '9', que reemplazará a Álvaro Morata, recientemente salido hacia la Juventus de Italia, fue Fernando 'Petete' Correa, quien jugó en el Atlético de Madrid entre 1995 y 1996, repitió entre 1998 y 2003 y fue campeón en Primera y Segunda División.



"Estoy muy contento porque es un club que yo quiero mucho, lo sigo y siempre estoy comunicado con mis compañeros. Que llegue un jugador tan importante como él me pone feliz. El Atlético de Madrid es un equipo grande y creo que le va a venir muy bien", puntualizó el delantero que hizo dupla de ataque con Fernando Torres.



Además, Correa recordó su etapa junto al 'Cholo' Simeone, cuando este también integraba las filas rojiblancas, y dijo que como jugador "era un técnico dentro de la cancha" que ahora "va a potenciar" a Suárez.



Por su parte, Richard Núñez, quien defendió al equipo español en 2005, mostró su satisfacción por la llegada del delantero, remarcó que este tomó "una acertada decisión" y se animó a hacer una predicción sobre su futuro.



"Creo que va a rendir mucho más que en Barcelona, más con el estilo que tiene el club y como juega el 'Cholo'. Creo que va a rendir muchísimo y me pone muy contento, porque va a estar con otros uruguayos", resaltó.



En tanto, el centrocampista Marcelo 'Pato' Sosa, colchonero entre 2004 y 2005, dijo a Efe que le parece bien la llegada de Suárez al Atleti y lo definió como un "tremendo jugador".



"Es el equipo ideal para el estilo de juego de él. Además, yo tuve la suerte de conocer al 'Cholo'. Es un buen entrenador y un motivador nato", finalizó.



AHORA LOS URUGUAYOS PIDEN MÁS



Estos son algunos de los futbolistas uruguayos que ya pasaron por la historia del Atlético de Madrid, a los que ahora se sumará Suárez, algo que tiene felices a los hinchas celestes que, no obstante, piden más.



De acuerdo con esto, el sueño de que Edinson Cavani pueda arribar a Madrid lleva rondando días la cabeza de los uruguayos, que desean que la pareja Cavani-Suárez que tantas alegrías dio a la Celeste ahora se pinte de rojiblanco y continúe escribiendo su historia. No obstante, el fichaje de Cavani por el Atlético es una opción complicada. Sólo se podría dar si se marchase Diego Costa del equipo, algo que, de momento, no parece factible.



Si se cumple esa aspiración y, además, Lucas Torreira cambia el Arsenal por el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero podría reunir en sus filas a los uruguayos Giménez, Suárez, Cavani, Torreira y el profesor Óscar Ortega, preparador físico.



Algunos de los uruguayos que han militado en el club rojiblanco son los defensores Emiliano Velázquez, Leandro Cabrera, Diego Godín y Leonel Pilipauskas; los centrocampistas Cristian 'Cebolla' Rodríguez, Rubén Olivera, Marcelo Saralegui, Gonzalo de los Santos, Pablo García y Sebastián Gallegos; y los delanteros Diego Alonso, Diego Forlán, Jorge da Silva, Rafael Sauto, Nicolás Schiappacasse y Juan González.