Luis Suárez ha vuelto a hablar de su futuro en el Barcelona y el uruguayo ha sido sincero al reconocer que llegará un momento en que su edad no le permita mantener la exigencia que requiere el club y ve normal qye vayan rastreando el mercado de delantero.

“La exigencia del Barcelona es inmensa. Acá cada tres días tienes que estar rindiendo un examen, no hay descanso, porque no te perdonan ni siquiera un partido malo. No es fácil venir a jugar a un club como el Barcelona, adaptarse y ganarte tu lugar. Hay que valorar que yo llevo cinco años en el club conviviendo con la misma presión y siempre intentando responder de la misma manera. Y que el club esté buscando o quiera traer otro número 9 no es nada extraño, es la realidad del fútbol", comentó al diario Ovación.

De hecho, el charrúa cree que le vendría bien tener más competencia: "Ya lo dije hace tiempo, va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa el Barcelona para competir, pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza que me traigan competencia es mucho mejor. Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona".