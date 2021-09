EFE

"Entusiasmadísimo" con la idea de regresar al Atlético de Madrid encontró al francés Antoine Griezmann el entrenador rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone, que consideró que los aficionados exigirán al galo en su segunda etapa en el club "como exigen a todos diariamente".

"Encontré a un Griezmann con muchísimas ganas de volver al Atlético, entusiasmadísimo con la situación de volver al equipo y me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que se nos exige a todos, todos los días", analizó el entrenador sobre el delantero, de vuelta al club dos temporadas después.



La marcha del delantero del Atlético rumbo al Barcelona fue tortuosa, tanto para la afición que vio como se marchaba su estrella después de haber anunciado que no lo hacía un año antes a través de un documental de televisión, como para el club que llegó a denunciar al club azulgrana por considerar que pactó la contratación del futbolista antes de que bajara su cláusula de 200 a 120 millones.



"Yo entiendo absolutamente todo y lo que más entiendo es que necesitamos competir de la mejor manera, pensando partido a partido y busco lo que sea mejor para el equipo y consecuentemente para el club", respondió Simeone.



La llegada del francés pone sobre la mesa la posibilidad de un ataque con Griezmann, el uruguayo Luis Suárez y el portugués Joao Félix, sobre cuyo encaje fue preguntado el entrenador argentino.



"La parte ofensiva es verdad que ha crecido en la competencia interna que es lo que nos va a llevar a competir mejor, y a esas posibilidades que has dado más Correa, Lemar y Cunha, son las opciones que tenemos para estos puestos. La competencia será importante y el que saldrá beneficiado será el aficionado y el club", respondió Simeone, que se mostró dispuesto a cambiar el sistema de juego, de tres centrales a cuatro defensores.



Un refuerzo del nivel de Griezmann eleva a la actual plantilla del Atlético, vigente campeón, a una de las mejores de su historia, aunque su entrenador recordó que esas valoraciones dependen del transcurso de la temporada.



"Es muy simple y muy fácil opinar de lo que es lo mejor cuando todavía el juego no comenzó. Hay una imaginación por los nombres, pero los nombres no hacen equipos, sino son los hombres los que hacen equipos, y en esa búsqueda iremos sin cambiar lo que sentimos y el compromiso que tengo con el club", apuntó el técnico.



En la misma respuesta, Simeone aprovechó para analizar como acostumbra al próximo rival, un Espanyol que vive su retorno a LaLiga Santander y que todavía no ha conseguido la victoria, con dos empates y una derrota, aun sin marcar gol en el campeonato.



"Un rival complejo, difícil, que se siente bien en su campo, que es muy agresivo, que tiene una condición física importante y que será un partido duro como todos los del campeonato español", consideró.



Sí abundó un poco más cuando fue preguntado por si recordaba alguna otra situación en la que hubiera tenido tan difícil elegir delanteros como parece que le ocurrirá en la actualidad. Se refirió entonces al equipo con el que fue campeón del Torneo Clausura argentino de 2008 con River Plate.



"Posiblemente ustedes no recuerdan los nombres, pero estaban (Sebastián) Abreu, (Radamel) Falcao, Alexis Sánchez, (Diego) Buonanotte, (Mauro) Rosales, (Andrés) Ríos... Todos delanteros muy buenos, muy importantes, y que obviamente coincidieron durante la temporada que ganamos la liga en River", explicó.



Simeone también se refirió a sus expectativas de la temporada, en la que espera que el equipo se supere más allá del campeonato liguero logrado el curso pasado.



"La temporada pasada no hicimos una buena Copa del Rey, en la Champions competimos bien pero nos habría gustado seguir compitiendo mucho mejor, tenemos la Supercopa en enero si no me equivoco y hay cuatro competiciones muy importantes a la que ojalá podamos, sumada la liga, mejorar los números de la temporada pasada, como buscamos siempre al inicio de cada temporada", concluyó.