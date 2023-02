EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes la "paz" que siente, porque "siempre" ha dado todo por el club rojiblanco y lo va a seguir dando "hasta el último día" que esté en el equipo, con el que remarcó que le queda "todavía un año de contrato", hasta el 30 de junio de 2024.



"Estamos tristes porque nos gustaría haber seguido tanto en la Liga de Campeones como en la Copa del Rey, de eso no hay ningún tipo de duda, pero yo estoy con muchas ganas. Estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz, porque desde que llegué al club lo di todo y lo voy a dar todo hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y una mitad de campeonato con mucha ilusión", expresó el técnico argentino.



Entre la nebulosa de las últimas semanas sobre su futuro, con la clasificación para la Liga de Campeones como un factor aparentemente crucial, Simeone remarcó su vínculo con el conjunto madrileño en la rueda de prensa de este viernes, tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y con todos sus efectivos disponibles para el enfrentamiento de este sábado contra el Getafe en el estadio Metropolitano.



El Atlético está a cinco puntos de la Real Sociedad, tercera; a once del Real Madrid, segundo, y a dieciséis del Barcelona, líder de la clasificación. "(Es la distancia) real de hoy, sí. El campeonato marca eso. A día de hoy, sí. Después hay que esperar a final de temporada porque no hay ninguna valoración a mitad de temporada jamás, que yo sepa", advirtió.



"La parte más difícil de este juego es encontrar la famosa regularidad", asumió Simeone, que, "sobre todo", le pide a los futbolistas, "seguir jugando con ilusión, estar competitivos, mostrar toda la jerarquía como futbolistas y como equipo que el club tiene y, a partir de ahí, no ponerse a pensar tantas cosas".



"Este es un juego donde la ilusión, el entusiasmo, el contagio, el tener alegría para poder jugar siempre hace mejores a los que están dentro del campo y, cuando se reúnen estas situaciones, los equipos suelen responder de la mejor manera", abundó el entrenador, que ha estabilizado un sistema, 4-3-3, y prácticamente un once tipo en los últimos encuentros.



"Lo que habla es el campo. No hace falta contar historias bonitas o no acá en la conferencia. El campo va marcando el andar del equipo, que va teniendo una regularidad de juego, una buena intensidad en sus situaciones y tiene que seguir compitiendo. Las dificultades en esta temporada han estado, estarán de cara a luchar por puestos Champions y tenemos como objetivo siempre en el club intentar estar entre los mejores", valoró.



"Y para ello tenemos que jugar partido a partido con ilusión, las mismas ganas y, sobre todo, estando juntos", proclamó el técnico, antes de hacer un llamamiento también a esa unidad en la afición del Metropolitano para los próximos partidos, el primero este sábado contra el Getafe en el inicio de la segunda vuelta de LaLiga Santander.



"Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene con dificultades, de competir muy bien en estos partidos últimos que ha jugado, y que tiene un entrenador que tiene muy claro lo que quiere. Nosotros tenemos que intentar llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño, seguir con la misma ilusión con la que el equipo está compitiendo y, a partir de ahí, seguir creciendo, que de eso se trata este juego", explicó.



En el mercado invernal han salido Felipe Monteiro, Matheus Cunha y Joao Félix, además de Renan Lodi el pasado verano. "Yo soy un agradecido a todos los chicos que han pasado por el club. Nos ha tocado salir campeón con muchos de esos jugadores siendo importantes cada uno en los distintos momentos del campeonato ganado por el club (En 2020-21)", dijo.



"Ni que hablar Felipe, ni que hablar Joao, con esa primera vuelta maravillosa que hizo, ni que hablar Lodi ante Osasuna, donde se nos escapaba la Liga y marcó un gol que nos dio el camino a ganar la Liga. Es verdad que Matheus (Cunha) ha jugado un poco menos, pero ha transmitido siempre voluntad, esfuerzo, ganas de competir y ha estado jugando bastante en la temporada anterior", repasó.



"Los cuatro han sido importantes en su debido momento y les deseamos lo mejor a cada uno de ellos donde estén y estamos agradecidos a lo que nos han dado como futbolistas", continuó.