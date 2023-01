EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya tiene a su disposición a Memphis Depay, del que remarcó este viernes que está "con ganas de recuperar su mejor versión" y al que ve "bastante parecido" a Diego Costa, al tiempo que enfatizó la importancia del "compromiso" desde el juego del equipo para demostrar "su jerarquía y capacidad" sobre el campo.



"Llega un jugador con mucho entusiasmo, con ganas de recuperar, sobre todo, su mejor versión. Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que, sobre todo, estuvo en Francia, en Lyon, porque ahí demostró toda su capacidad y su fortaleza física. Para eso trabajaremos con él, para llevarlo a su mejor forma, de la misma manera que pueda devolvernos lo que buscamos de él", valoró sobre Memphis, traspasado desde el Barcelona y que ha firmado por dos cursos y medio, hasta 2025.



¿Cómo encaja en su esquema? "Como un delantero que puede jugar de primera punta o de segundo delantero. Lo vemos más por dentro con dos delanteros, sea de primer o segundo punta. Lo veo bastante parecido a Costa, que era al principio un delantero que había empezado como segundo punta por afuera, pero terminó jugando de delantero, porque es explosivo, fuerte, define bien, como Costa, e imagino que ha demostrado Memphis en sus etapas, sobre todo en Francia", contestó el entrenador argentino.



"La temporada pasada (en el Barcelona) no tuvo malos números (13 goles en 38 partidos) y en esta no ha jugado casi nunca (cuatro encuentros, tres de inicio y un tanto)", abundó Simeone, que aguarda "expectante" el final de mercado, "con las posibilidades que siempre hay con los buenos futbolistas" que tiene el Atlético "de que pueda pasar cualquier situación" y con el "club trabajando en consecuencia de lo que pueda necesitar el equipo".



En la llegada de Memphis Depay se incluye una opción de compra preferente del Barcelona por Yannick Carrasco por menos de 20 millones de euros. "El club trabaja en consecuencia del presente y del futuro, sabiendo que, si sucede lo de Carrasco o no, porque no estoy totalmente al tanto de cómo es la gestión, si se va obligatoriamente, si se queda, en el futuro tenemos otros futbolistas que lo están haciendo muy bien y me imagino en consecuencia el club trabaja sabiendo que el futuro lo tenemos en otros futbolistas", repasó.



No esperó Simeone que esa opción condicione nada al futbolista belga en esta temporada. "Esa pregunta es más para Carrasco. Yo voy en consecuencia de lo que veo en los entrenamientos y me comportaré como me comporté siempre. Yannick siempre ha mostrado buenas versiones con nosotros y ojalá pueda seguir manteniendo ese nivel que ha tenido", valoró.



El Atlético recibe este sábado al Valladolid, que está al borde de la zona de descenso después de cuatro derrotas consecutivas. "Es un equipo que los resultados no están acompañando el juego que despliega y la situación que propone en cada partido, porque propone partidos importantes, porque su juego es como el entrenador lo ha generado siempre donde estuvo, muy claro y muy definido, con mucha gente ofensivamente buscando el partido", declaró.



"Y de parte nuestra, acercarnos más a lo que fuimos en el segundo tiempo el otro día (ante el Levante) y gran parte del partido del Almería, que el equipo demostró que cuando juega lo hace bien, cuando ataca tiene situaciones importantes y, cuando se entrega dando el máximo, puede hacer buenos partidos", repasó.



"Lo que necesitamos es tener el compromiso desde el juego. El otro día (ante el Levante), en el primer tiempo no la pasamos bien. Charlamos mucho en esos 10 minutos que tuvimos en el parón en el entretiempo. El equipo estaba jugando mal, no por el sistema, por estar parado en tres o en cuatro, sino porque no jugábamos al fútbol, no jugábamos pasándonos la pelota, no jugábamos intentando demostrar la capacidad y la jerarquía que tienen estos jugadores", advirtió.



"En el segundo tiempo, se vio una cara totalmente diferente. Veo después del Mundial a esta parte que hay intención continuamente de revertir situaciones", explicó el técnico, que esperó, con la "fuerza" de su afición, "llevar el partido al lugar" que el conjunto rojiblanco puede "hacer daño".



"Me espero la gente que esté cerca del equipo, porque el equipo está cansado, porque viene de jugar cada tres días, un esfuerzo grande, este es el tercer partido, es lo que nos toca, a nadie le importa, es lo que hay, y necesitamos a la gente, de los dirigentes estar cerca, del cuerpo técnico dar su mejor versión y los futbolistas dar el máximo que tenga cada uno", proclamó rumbo al duelo de este sábado.