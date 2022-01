EFE

Diego Pablo Simeone valoró la victoria del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 2-0 como "muy importante", porque les da "energía para afrontar lo que viene".

"Es una victoria tremendamente importante. Los jugadores demostraron los importante que era ganar por cómo afrontaron el partido, con mucha ilusión y mucho corazón. Los cuatro partidos perdidos anteriores hicimos cosas importantes y buenas y los errores nos penalizaron, pero la realidad es lo que es y no la podemos cambiar", dijo.



El entrenador se mostró contento por la imagen de su equipo: "El equipo estuvo intenso y ordenado. Se empezó a abrir el camino de la victoria en la primera parte y en el segundo tiempo el resultado pudo haber sido más amplio si la contundencia hubiese sido mayor".

También alabó el trabajo defensivo. "Venimos trabajando para encontrar la regularidad en el trabajo defensivo que es importante en el equipo. Está ahí el trabajo de todos. De Suárez, de todos. Veníamos a este partido con muchas ganas porque también podíamos pasar a nuestro rival en la tabla. Ha habido atención y concentración ante un rival difícil. Cuando el equipo tuvo que correr, corrió y hemos temido una victoria importante que nos da energía para lo que queda", añadió.



Simeone destacó la labor de Correa, que firmó lo dos goles del triunfo: "Lo de Ángel es destacar por la contundencia que nos dio con sus goles. Es un jugador que nos pude ganar partidos jugando de delantero y como lo hizo muchas veces la temporada pasada".



El técnico no se mostró preocupado por la falta de gol de Luis Suárez. "No me preocupa porque lo vi con una intención de estar dentro del partido enorme. Cuando un futbolista como él está así, sigue estando para darnos todo lo que tiene. Bienvenido sea", apuntó.