EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, entiende "todo lo que sucede" y tiene "muy claro todo" por todo el tiempo que lleva en el club rojiblanco, según contestó este viernes cuando fue preguntado por el ambiente de aparente crispación surgido en los últimos partidos en el Metropolitano.

Asimismo, el argentino asumió la responsabilidad del cuerpo técnico y su conjunto, que tiene que "entretener" y "enganchar a la gente" con el equipo.



"Tengo muy claro todo porque hace mucho que estuve en el Atlético de Madrid y no hace falta que me cuenten nada. Entiendo todo lo que sucede. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente se entretenga y se enganche con el equipo. Depende sólo de nosotros como cuerpo técnico y como equipo de juego. Pero después de tantos años en el club tengo todo bastante claro", valoró durante la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.



Al tiempo que remarcó la importancia de tener a todos sus futbolistas "preparados", porque va a "necesitar a todos" en este tramo de partidos "muy seguidos", en el que su conjunto requiere tener "energía y vitalidad".

Simeone insistió en "tratar de darle a la gente lo que quiere ir a ver", según aseguró el técnico, después de una pregunta sobre Mario Hermoso, que podría ser una de las novedades de la alineación titular de este sábado contra el Celta.



"No tengo ninguna duda (de que es el ejemplo de que el trabajo tiene recompensa), ya lo ha representado después de la primera temporada que estuvo, que no había participado mucho, y en la segunda salimos campeones con una grandísima influencia dentro del equipo. Ya la temporada pasada, con la llegada de Reinildo, tuvo una competencia fuerte e importante y tuvo que esperar, como está esperando su oportunidad. Está trabajando muy bien y lo está demostrando, cuando lo hemos metido 10, 12 o 15 minutos en el partido, con la influencia que ha tenido dentro del juego del equipo", repasó.



Este sábado aguarda el Celta, a la misma altura que el Atlético -con siete de doce puntos- antes de un enfrentamiento en el Metropolitano.

"Está trabajando muy bien, viene respondiendo en todos los partidos, compitiendo muy bien todo lo que ha jugado. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien a la pelota, un entrenador (Eduardo Coudet) con las ideas muy claras para lo que busca de su equipo y se lo ha transmitido. Eso es lo único que nos ocupa y nos preocupa", analizó el técnico.



A la vez, no entró a valorar apenas nada más sobre Antoine Griezmann y su limitación de minutos, por los 40 millones de euros que debería pagar el club rojiblanco al Barcelona en concepto de opción de compra obligatoria en el caso de que juegue al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos que esté disponible.



"Fui y soy bastante claro día a día. Hace cuatro fechas que empezó el campeonato y que vengo hablando lo mismo, así que no voy a repetir más lo explicado", contestó a la primera de las tres cuestiones que recibió sobre el internacional francés.



También fue preguntado por las palabras de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, del pasado miércoles, cuando señaló que no le habían dado ninguna indicación a Simeone sobre el máximo de minutos que debía jugar Griezmann. "Si el presidente lo dice, donde manda capitán no manda marinero", afirmó.