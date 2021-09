EFE

Aunque la pregunta era directa sobre Antoine Griezmann, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, extendió su respuesta a "todos" sus futbolistas, de los que "siempre" espera "más", y advirtió sobre el Alavés, que ha competido "muy bien todos los partidos" a pesar de sus 0 puntos.

El estadio de Mendizorroza prueba este sábado al actual campeón de la Liga, entre los altibajos de su comienzo de curso, aún invicto, aún sin convencer con su fútbol, aún lejos de ser el equipo que pretende en esta campaña, aún sin encontrar ni promover el salto que debe darle Griezmann, cuyo encaje todavía está en proceso.



"Siempre espero más de todos mis futbolistas, porque es la única manera de exigirnos. De la misma manera que ellos esperan más de nosotros como cuerpo técnico, nosotros esperamos más de ellos. Es la mejor manera para exigirnos el crecimiento y la búsqueda para el futuro", despejó Simeone sobre el delantero francés, aún sin goles ni asistencias ni, sobre todo, la transcendencia que debe asumir.



Ya aguarda el Alavés. Es el quinto partido en dos semanas del Atlético, al que le restarán dos más para completar siete en 21 días. "Como siempre, no tenemos excusas para poder explicar nada de lo que no podemos controlar porque eso lo maneja otra entidad. Nosotros lo único que tenemos que hacer es jugar, formar un plantel en consecuencia de las competencias que habrá y ocuparnos del partido del Alavés, que es lo que nos centra", recordó.



"Es un rival que está necesitado, que tiene una búsqueda con su entrenador (Javi Calleja) cuando llegó la temporada pasada de un crecimiento muy bueno y que ha competido muy bien en todos los partidos que ha jugado. No me imagino otro escenario que ese", avisó Simeone, cuyo equipo suma 14 de 18 puntos. El Alavés, cero de 15.