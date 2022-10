EFE

El Atlético de Madrid afrontará hasta siete partidos de competición oficial entre LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey en los próximos veinte días, de los que Diego Simeone, avanzó que serán "intensos" y necesitará "a todos" los futbolistas de su plantilla.

Los colchoneros siempre "buscan competir cada encuentro" desde la llegada del "Cholo" al banquillo del club hace once años.



"Para los jugadores lo mejor que hay es jugar, es mejor jugar que entrenar. Estos 20 días que nos quedan por delante (hasta el Mundial de Catar 2022) serán intensos y necesitaremos a todos. Y, a partir de ahí, seguir la línea de los últimos partidos, ir creciendo y buscando competir cada partido como lo hemos hecho desde hace 11 años", enfocó el técnico argentino, antes de recibir un coche de Hyundai, patrocinador del club.



En ese tramo, el Atlético, a ocho puntos del liderato en LaLiga Santander (visitará al Betis este domingo, jugará de nuevo fuera contra el Cádiz, recibirá al Espanyol y se desplazará a Palma de Mallorca, por ese orden) y sin margen de error en la Liga de Campeones (se enfrenta al Bayer Leverkusen y al Oporto), se juega su supervivencia en la pelea por el título del campeonato español y en la máxima competición europea, aparte de la Copa del Rey, donde aguarda rival en la primera ronda para los equipos de la máxima categoría.



"Todos los partidos que tenemos hasta el Mundial son súper importantes, pero es verdad que lo mejor es no pensarlo para tratar de estar en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, no pensar que hay un Mundial para que no evite darlo todo. Es importante llegar con los máximos puntos posibles al parón y luego esperando estar en el Mundial", expuso Álvaro Morata, el goleador del Atlético y de la selección española.



"Veo al equipo bien, está compitiendo muy bien. El último partido no fuimos capaces de sacarlo y empatamos al final, pero al equipo se le están viendo cosas buenas. Creo que está en una buena línea. Ahora vienen partidos muy importantes que tenemos que sacar adelante e irnos al parón con una buena dinámica", valoró, por su parte, el centrocampista Marcos Llorente, en proceso de recuperación de una lesión muscular y también habitual en las convocatorias de la selección española de Luis Enrique.