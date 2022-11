EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid, ha admitido que los goles madrugadores que está encajando su equipo, como el de la victoria del Mallorca en Son Moix, obra del kosovar Vedat Muriqi en el minuto 15, "perturba" los planes con los que sus jugadores afrontan los partidos: "Esta derrota duele", confesó.



"Nos ha faltado contundencia y estamos cometiendo errores defensivos que nos ponen los partidos muy cuesta arriba. El hecho de tener que cambiar un resultado adverso nos genera complicaciones, en un primer tiempo en que una jugada simple no la supimos resolver ante un rival que trabaja muy bien en la parte defensiva", explicó el "Cholo".



El técnico defendió los cambios que hizo en la segunda parte -entraron Correa, Koke y Reguilón- porque les dieron "más vitalidad".



"El regreso de Reguilón tras su inactividad nos vino bien, tuvimos más frescura a partir del minuto 70, con Griezmann que terminó generando muchos centros, pero todo eso no nos alcanzó y nos hace irnos (al parón por el Mundial de Qatar) con una derrota que nos duele y que nos obligará a trabajar mucho al regreso porque vendrán partidos muy complicados", indicó.



Simeone negó que su equipo esté "angustiado" por su eliminación europea y la salida de los puestos de la 'Champions'.



"No vi nada de eso al final del partido. Vi a un equipo entregado y que siempre buscó el gol. Ahora toca terminar bien en la Copa del Rey con los futbolistas que se queden y esperar a los que vengan del Mundial para afrontar lo que vendrá con ilusión", remarcó Diego Pablo Simeone.