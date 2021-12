EFE

Ni siquiera la baja de Antoine Griezmann ni sus buenos minutos en el derbi posicionarán como titular este sábado en Sevilla a Joao Félix, mientras asoma el mercado de invierno, en el que Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, está "abierto a todo" sobre el atacante luso, al que destacó como "un grandísimo futbolista" y al que invitó a "demostrar en el campo la valía que tiene".

¿Usted entendería que le pidiera salir Joao Félix en el mercado de invierno si no tiene más protagonismo? "Yo siempre entiendo todo, estoy abierto a todo y lo más importante es el equipo, donde Joao es una pieza importante", expresó Simeone, que dio las claves para ganarse un puesto en el once: "Actuaciones como la que tuvo el otro día en el Bernabéu, en los 30, 35 minutos del segundo tiempo de los 45 que disputó".



"Un gran segundo tiempo en el que mostró todo el talento que tiene. Ojalá lo repita más veces, porque, evidentemente, es el futbolista que necesitamos. Ese mismo", añadió en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino, que apuntó en el mismo sentido que los anteriores: a la suplencia del atacante portugués en un duelo de la dimensión del que le aguarda al Atlético frete al Sevilla.



"He hablado muchas veces con él. No tengo nada que explicarles a ustedes (los medios de comunicación) por lo que entiendo de puertas para adentro de lo que hay que trabajar", esquivó Simeone cuando abordó el equilibrio del equipo con él o sin él.



"Lo que sí veo, como ustedes, es que es un futbolista muy bueno que le pasa un poco lo mismo en la selección de Portugal, donde muchas veces no empieza y sí termina jugando el partido. No hay mucha diferencia en lo que le pasa en Portugal y aquí con nosotros en este momento. Será mejorar, demostrar en el campo la valía que tiene y, a partir de esa valía demostrada, está claro que los entrenadores queremos ganar", enfatizó.



En Portugal es más evidente aún su pérdida de sitio. Desde la Eurocopa 2020 -incluida-, el atacante luso ha disputado sólo tres de los siete últimos partidos disponible para su seleccionador, Fernando Santos. Ninguno de ellos fue como titular. Tampoco fue convocado por decisión técnica en otros dos y otros tantos se quedó sin minutos en el banquillo. En el Atlético apenas ha jugado de inicio uno de sus cinco duelos más recientes, seis con el de este sábado en Sevilla, cuando repetirá suplencia por cuarto encuentro consecutivo.



"Busco no sólo en Joao, sino en todos los chicos, mejorarlos y hacerlos mejores, pero siempre pensando en lo que el equipo necesita. Entiendo que la mejor manera de crecer es trabajando. Joao tiene unas condiciones que sólo viéndolo en pocos minutos uno se da cuenta de que es un grandísimo futbolista. Tendrá que pasar por estas situaciones de crecimiento. Repito: lo mismo que le pasa en Portugal en estos momentos posiblemente le esté pasando aquí. Y ahí está la maduración, el crecimiento, la rebeldía y posicionarse en la regularidad que pide el juego de fútbol", abundó sobre Joao Félix.



Ante sí, un partido crucial contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, más aún después de la derrota en el derbi frente al Real Madrid del pasado domingo, que sitúa al Atlético a 13 puntos del liderato y a cinco de la segunda posición del conjunto andaluz. "Está claro que contra el Madrid se hizo un partido con muchas cosas buenas, cometimos errores con un equipo que está pasando un gran momento de contundencia, sobre todo, y nos ganó justamente", recordó Simeone.



"Y este sábado nos enfrentamos a un rival duro, difícil, fuerte en su casa con su gente, con un entrenador (Julen Lopetegui) que trabaja muy bien todo lo que sea ofensivo y defensivo y con un grupo de futbolistas muy parejos. Más allá de alguna lesión o no, tiene una plantilla que la ha formado posiblemente de las más equilibradas de la Liga española y nos encontraremos con un rival duro", explicó.



Entre tanto, surgen nuevos casos de Covid-19 en equipos de la Liga española. ¿Es partidario de suspender partidos Simeone? "Seguramente se trabajará en consecuencia, como se trabajó en la pandemia anterior, y se buscarán las soluciones que puedan encontrar mejor para que la Liga no se pare, para que los partidos puedan jugarse o no, según lo que se decida, y nosotros abiertos a lo que decidan los que tienen que pensar y elegir qué es lo mejor", contestó.